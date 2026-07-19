Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdi
O‘zbekiston erkaklar tennis terma jamoasining Kuala-Lumpurdagi Devis kubogi musobaqasi omadsiz yakunlandi. Singapur ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin tennischilarimiz ketma-ket uchta bahsda mag‘lub bo‘lib, Osiyo/Okeaniya mintaqasining IV guruhiga tushib ketdi.
Ayniqsa, Vetnamga qarshi hal qiluvchi o‘tish bahsidagi mag‘lubiyat terma jamoa uchun og‘ir oqibatga olib keldi.
Musobaqa g‘alaba bilan boshlangandi
Sergey Lebed va Dmitriy Tomashevich boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi A guruhidagi ilk uchrashuvida Singapurni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Sergey Fomin juftlik bahsidagi muvaffaqiyatli o‘yini bilan jamoaga hal qiluvchi ochkoni olib kelgan va terma musobaqani umidli natija bilan boshlagandi.
Biroq keyingi uchrashuvlarda vaziyat butunlay o‘zgardi.
Ikki mag‘lubiyat jamoani so‘nggi o‘ringa tushirdi
O‘zbekistonlik tennischilar guruhdagi ikkinchi bahsda Filippinga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ushbu natija musobaqaning kutilmagan voqealaridan biri sifatida baholandi.
So‘nggi turda esa Iordaniyaga qarshi bahs 0:3 hisobida yakunlandi. Natijada O‘zbekiston:
Singapurni 2:1 hisobida mag‘lub etdi;
Filippinga 1:2 hisobida yutqazdi;
Iordaniyaga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Shu tariqa, terma jamoa A guruhida so‘nggi o‘rinni egallab, Osiyo/Okeaniya III guruhida qolish uchun o‘tish bahsida qatnashishga majbur bo‘ldi.
Vetnam hal qiluvchi bahsda ustun keldi
O‘tish uchrashuvida O‘zbekiston B guruhida uchinchi o‘rinni egallagan Vetnam termasi bilan kuch sinashdi.
Birinchi yakkalik bahsida Amir Milushev Ha Min Duk Vuga mag‘lub bo‘ldi. Ikkinchi uchrashuvda ham vetnamlik tennischi ustun kelgach, bahs taqdiri muddatidan oldin hal bo‘ldi — 0:2.
Juftlik o‘yini natijaga ta’sir qilmasligi sababli o‘tkazilmadi.
O‘zbekiston 2027 yilda IV guruhda qatnashadi
Devis kubogining mintaqaviy bosqichlarida uchrashuvlar ikkita yakkalik va bitta juftlik bahsidan iborat bo‘ladi. Guruh bosqichidan keyin esa ko‘tarilish va quyi divizionga tushish uchun alohida o‘tish o‘yinlari o‘tkaziladi.
Vetnamga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng O‘zbekiston va musobaqa mezboni Malayziya 2027 yilgi Osiyo/Okeaniya IV guruhiga tushib ketdi. Eron, Iordaniya va Saudiya Arabistoni esa Jahon II guruhi pley-offiga yo‘llanma oldi.
O‘zbekiston termasi fevral oyida Jahon II guruhi pley-offida Nigeriyaga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, III guruhga tushgandi. Endi bir mavsum ichida yana bir pog‘ona pastlash milliy tennis oldida tarkib, tayyorgarlik va yoshlar zaxirasi bo‘yicha jiddiy savollarni paydo qildi.
Terma jamoa Devis kubogining yuqori bosqichlariga qaytish uchun endi IV guruhdan boshlab yo‘l bosishiga to‘g‘ri keladi.
…