Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdi

·42·Sport
Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdi

O‘zbekiston erkaklar tennis terma jamoasining Kuala-Lumpurdagi Devis kubogi musobaqasi omadsiz yakunlandi. Singapur ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin tennischilarimiz ketma-ket uchta bahsda mag‘lub bo‘lib, Osiyo/Okeaniya mintaqasining IV guruhiga tushib ketdi.

Ayniqsa, Vetnamga qarshi hal qiluvchi o‘tish bahsidagi mag‘lubiyat terma jamoa uchun og‘ir oqibatga olib keldi.

Musobaqa g‘alaba bilan boshlangandi

Sergey Lebed va Dmitriy Tomashevich boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi A guruhidagi ilk uchrashuvida Singapurni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.

Sergey Fomin juftlik bahsidagi muvaffaqiyatli o‘yini bilan jamoaga hal qiluvchi ochkoni olib kelgan va terma musobaqani umidli natija bilan boshlagandi.

Biroq keyingi uchrashuvlarda vaziyat butunlay o‘zgardi.

Ikki mag‘lubiyat jamoani so‘nggi o‘ringa tushirdi

O‘zbekistonlik tennischilar guruhdagi ikkinchi bahsda Filippinga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ushbu natija musobaqaning kutilmagan voqealaridan biri sifatida baholandi.

So‘nggi turda esa Iordaniyaga qarshi bahs 0:3 hisobida yakunlandi. Natijada O‘zbekiston:

  • Singapurni 2:1 hisobida mag‘lub etdi;

  • Filippinga 1:2 hisobida yutqazdi;

  • Iordaniyaga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Shu tariqa, terma jamoa A guruhida so‘nggi o‘rinni egallab, Osiyo/Okeaniya III guruhida qolish uchun o‘tish bahsida qatnashishga majbur bo‘ldi.

Vetnam hal qiluvchi bahsda ustun keldi

O‘tish uchrashuvida O‘zbekiston B guruhida uchinchi o‘rinni egallagan Vetnam termasi bilan kuch sinashdi.

Birinchi yakkalik bahsida Amir Milushev Ha Min Duk Vuga mag‘lub bo‘ldi. Ikkinchi uchrashuvda ham vetnamlik tennischi ustun kelgach, bahs taqdiri muddatidan oldin hal bo‘ldi — 0:2.

Juftlik o‘yini natijaga ta’sir qilmasligi sababli o‘tkazilmadi.

O‘zbekiston 2027 yilda IV guruhda qatnashadi

Devis kubogining mintaqaviy bosqichlarida uchrashuvlar ikkita yakkalik va bitta juftlik bahsidan iborat bo‘ladi. Guruh bosqichidan keyin esa ko‘tarilish va quyi divizionga tushish uchun alohida o‘tish o‘yinlari o‘tkaziladi.

Vetnamga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng O‘zbekiston va musobaqa mezboni Malayziya 2027 yilgi Osiyo/Okeaniya IV guruhiga tushib ketdi. Eron, Iordaniya va Saudiya Arabistoni esa Jahon II guruhi pley-offiga yo‘llanma oldi.

O‘zbekiston termasi fevral oyida Jahon II guruhi pley-offida Nigeriyaga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, III guruhga tushgandi. Endi bir mavsum ichida yana bir pog‘ona pastlash milliy tennis oldida tarkib, tayyorgarlik va yoshlar zaxirasi bo‘yicha jiddiy savollarni paydo qildi.

Terma jamoa Devis kubogining yuqori bosqichlariga qaytish uchun endi IV guruhdan boshlab yo‘l bosishiga to‘g‘ri keladi.

O'zbekistonKuala-LumpurVyetnamSingapurDavis Kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borDana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi