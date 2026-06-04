AQSH Gʻaznachilik kotibi Bitcoin zaxirasi va CLARITY Act boʻyicha bayonot berdi

·135·Iqtisodiyot
AQSH Gʻaznachilik kotibi Bitcoin zaxirasi va CLARITY Act boʻyicha bayonot berdi
Audio versiyasi

AQSH Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent Senat aʼzolariga bergan hisobotida strategik Bitcoin zaxirasini va raqamli aktivlar jamgʻarmasini tashkil etish boʻyicha ishlar jadal davom etayotganini maʼlum qildi. Ushbu tashabbus Prezident Donald Trump tomonidan ilgari surilgan boʻlib, Gʻaznachilik departamenti 2025-yilgi farmon ijrosini taʼminlash uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Bessentning soʻzlariga koʻra, bu yangi texnologiya va murakkab jarayon boʻlishiga qaramay, eng yaxshi tajribalar asosida mustahkam tizim yaratilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda AQSH hukumati ixtiyorida 328,372 dona Bitcoin mavjud boʻlib, ularning umumiy qiymati joriy kurs boʻyicha taxminan 215 milliard USDni tashkil etadi. Ushbu zaxiralar asosan hukumat tomonidan musodara qilingan kripto aktivlar hisobiga shakllangan. Kongress aʼzolari ushbu jarayonni qonuniy mustahkamlashga intilayotgan bir paytda, Texas kabi ayrim shtatlar allaqachon shtat darajasidagi kripto zaxiralarini yaratish boʻyicha qonun hujjatlarini qabul qilib ulgurdi.

Shuningdek, Scott Bessent raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act loyihasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Mazkur qonun loyihasi AQSHda barqaror koinlar (stablecoin) va raqamli aktivlar uchun aniq huquqiy bazani yaratishni koʻzda tutadi. Gʻaznachilik kotibi ushbu hujjatning qabul qilinishi AQSH moliya tizimi uchun oʻta muhim ekanligini taʼkidlab, barchani uni qoʻllab-quvvatlashga chaqirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, Oq uy maʼmuriyati ushbu qonun loyihasini joriy yilning yoz oylarida Senatdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Prezident Donald Trumpning maslahatchilari qonunni imzolash marosimini 4-iyulga qadar oʻtkazishni maqsad qilgan boʻlsa-da, ayrim senatorlar jarayon avgust oyigacha davom etishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Bu qadam AQSHning global kripto bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

BitcoinAQSHGʻaznachilikKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi