AQSH Gʻaznachilik kotibi Bitcoin zaxirasi va CLARITY Act boʻyicha bayonot berdi
AQSH Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent Senat aʼzolariga bergan hisobotida strategik Bitcoin zaxirasini va raqamli aktivlar jamgʻarmasini tashkil etish boʻyicha ishlar jadal davom etayotganini maʼlum qildi. Ushbu tashabbus Prezident Donald Trump tomonidan ilgari surilgan boʻlib, Gʻaznachilik departamenti 2025-yilgi farmon ijrosini taʼminlash uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Bessentning soʻzlariga koʻra, bu yangi texnologiya va murakkab jarayon boʻlishiga qaramay, eng yaxshi tajribalar asosida mustahkam tizim yaratilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda AQSH hukumati ixtiyorida 328,372 dona Bitcoin mavjud boʻlib, ularning umumiy qiymati joriy kurs boʻyicha taxminan 215 milliard USDni tashkil etadi. Ushbu zaxiralar asosan hukumat tomonidan musodara qilingan kripto aktivlar hisobiga shakllangan. Kongress aʼzolari ushbu jarayonni qonuniy mustahkamlashga intilayotgan bir paytda, Texas kabi ayrim shtatlar allaqachon shtat darajasidagi kripto zaxiralarini yaratish boʻyicha qonun hujjatlarini qabul qilib ulgurdi.
Shuningdek, Scott Bessent raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act loyihasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Mazkur qonun loyihasi AQSHda barqaror koinlar (stablecoin) va raqamli aktivlar uchun aniq huquqiy bazani yaratishni koʻzda tutadi. Gʻaznachilik kotibi ushbu hujjatning qabul qilinishi AQSH moliya tizimi uchun oʻta muhim ekanligini taʼkidlab, barchani uni qoʻllab-quvvatlashga chaqirdi.
Maʼlumotlarga koʻra, Oq uy maʼmuriyati ushbu qonun loyihasini joriy yilning yoz oylarida Senatdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Prezident Donald Trumpning maslahatchilari qonunni imzolash marosimini 4-iyulga qadar oʻtkazishni maqsad qilgan boʻlsa-da, ayrim senatorlar jarayon avgust oyigacha davom etishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Bu qadam AQSHning global kripto bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…