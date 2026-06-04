Kriptovalyutalar tahlili: Bitcoin va asosiy altkoinlar narxi pasaymoqda
Bitcoin (BTC) narxi 65,426 dollar darajasidan koʻtarilishga urinmoqda, biroq xaridorlar yuqori pozitsiyalarni ushlab qolishda qiyinchilikka duch kelishmoqda. AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlik bozor kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Bitrue Research Institute tahlilchisi Andri Fauzan Adziimaning taʼkidlashicha, pasayish faqatgina siyosiy yangiliklar emas, balki leverajli likvidatsiyalar va ETF oqimlarining kamayishi bilan ham bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirda barcha eʼtibor BTC ning yillik eng past darajasi — 60,000 dollarga qaratilgan. Tajribali treyder Peter Brandt X tarmogʻida Bitcoin kengayuvchi uchburchak shaklini hosil qilganini va narx 56,000 dollargacha tushishi mumkinligini aytdi. Biroq, narx 75,000 dollardan oshsa, ushbu pasayish prognozi oʻz kuchini yoʻqotadi.
Qisqa muddatli trend salbiy koʻrinishga ega boʻlsa-da, xaridorlar 65,000 va 60,000 dollar oraligʻida faollashishi kutilmoqda. Agar narx 60,000 dollardan pastga tushib yopilsa, pasayish trendi davom etib, BTC 50,000 dollargacha arzonlashishi xavfi mavjud. Sotuvchilar ustunlikni saqlab qolish uchun har qanday kichik oʻsishni sotuvlar bilan qarshi olmoqda.
Ethereum (ETH) bozorida ham ayiqlar nazoratni qoʻlga olgan. ETH/USDT juftligi 1,750 dollarlik kuchli qoʻllab-quvvatlash darajasiga tushishi mumkin. RSI koʻrsatkichi haddan tashqari sotilganlik hududida ekanligi sababli vaqtinchalik oʻsish kutilmoqda, ammo agar 1,750 dollar darajasi boy berilsa, narx 1,550 dollargacha shoʻngʻishi mumkin.
…