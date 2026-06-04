Kriptovalyutalar tahlili: Bitcoin va asosiy altkoinlar narxi pasaymoqda

·73·Iqtisodiyot
Kriptovalyutalar tahlili: Bitcoin va asosiy altkoinlar narxi pasaymoqda
Audio versiyasi

Bitcoin (BTC) narxi 65,426 dollar darajasidan koʻtarilishga urinmoqda, biroq xaridorlar yuqori pozitsiyalarni ushlab qolishda qiyinchilikka duch kelishmoqda. AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlik bozor kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Bitrue Research Institute tahlilchisi Andri Fauzan Adziimaning taʼkidlashicha, pasayish faqatgina siyosiy yangiliklar emas, balki leverajli likvidatsiyalar va ETF oqimlarining kamayishi bilan ham bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirda barcha eʼtibor BTC ning yillik eng past darajasi — 60,000 dollarga qaratilgan. Tajribali treyder Peter Brandt X tarmogʻida Bitcoin kengayuvchi uchburchak shaklini hosil qilganini va narx 56,000 dollargacha tushishi mumkinligini aytdi. Biroq, narx 75,000 dollardan oshsa, ushbu pasayish prognozi oʻz kuchini yoʻqotadi.

Qisqa muddatli trend salbiy koʻrinishga ega boʻlsa-da, xaridorlar 65,000 va 60,000 dollar oraligʻida faollashishi kutilmoqda. Agar narx 60,000 dollardan pastga tushib yopilsa, pasayish trendi davom etib, BTC 50,000 dollargacha arzonlashishi xavfi mavjud. Sotuvchilar ustunlikni saqlab qolish uchun har qanday kichik oʻsishni sotuvlar bilan qarshi olmoqda.

Ethereum (ETH) bozorida ham ayiqlar nazoratni qoʻlga olgan. ETH/USDT juftligi 1,750 dollarlik kuchli qoʻllab-quvvatlash darajasiga tushishi mumkin. RSI koʻrsatkichi haddan tashqari sotilganlik hududida ekanligi sababli vaqtinchalik oʻsish kutilmoqda, ammo agar 1,750 dollar darajasi boy berilsa, narx 1,550 dollargacha shoʻngʻishi mumkin.

BitcoinEthereumKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindiBugun, 02:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi