Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldi
Real aktivlarni tokenizatsiya qilish platformasi Securitize maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali ochiq bozorga chiqish yoʻlida muhim qadam tashladi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) Cantor Fitzgerald shoʻba korxonasi boʻlgan Cantor Equity Partners II va Securitize oʻrtasidagi S-4 shaklidagi roʻyxatdan oʻtish arizasini maʼqulladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Securitize asoschisi va bosh direktori Carlos Domingo ushbu voqeani kompaniya va butun tokenizatsiya sohasi uchun muhim bosqich deb atadi. Aksiyadorlar ovoz berish jarayoni 29-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Agar kelishuv maʼqullansa, birlashgan kompaniya New York Stock Exchange (NYSE) birjasida “SECZ” tikeri ostida savdoga chiqadi va dunyodagi eng yirik tokenizatsiya kompaniyalaridan biriga aylanadi.
Hozirda Securitize boshqaruvi ostida 4 milliard dollarlik aktivlar mavjud boʻlib, kompaniya BlackRock, Apollo, BNY va VanEck kabi gigantlar bilan hamkorlikda tokenizatsiya qilingan fondlarni taklif etadi. Kompaniyaning birinchi chorakdagi daromadi 19,5 million dollarni tashkil etib, oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 39 foizga oʻsgan. Shuningdek, NYSE mart oyida Wall Street uchun blokcheyn asosidagi savdo infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida Securitize bilan memorandum imzolagan edi.
RWA.xyz ma’lumotlariga koʻra, zanjirdagi real aktivlarning (RWA) umumiy qiymati may oyida rekord darajadagi 32 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich soʻnggi 12 oy ichida 220 foizga oʻsganini anglatadi. Aktivlarning qariyb yarmini tokenizatsiya qilingan AQSH gʻazna obligatsiyalari tashkil etadi. Ethereum va layer-2 tarmoqlari esa 60 foizdan ortiq ulush bilan tokenizatsiya bozorida yetakchilik qilmoqda.
…