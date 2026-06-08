Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldi

·11·Iqtisodiyot
Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldi

Real aktivlarni tokenizatsiya qilish platformasi Securitize maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali ochiq bozorga chiqish yoʻlida muhim qadam tashladi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) Cantor Fitzgerald shoʻba korxonasi boʻlgan Cantor Equity Partners II va Securitize oʻrtasidagi S-4 shaklidagi roʻyxatdan oʻtish arizasini maʼqulladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Securitize asoschisi va bosh direktori Carlos Domingo ushbu voqeani kompaniya va butun tokenizatsiya sohasi uchun muhim bosqich deb atadi. Aksiyadorlar ovoz berish jarayoni 29-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Agar kelishuv maʼqullansa, birlashgan kompaniya New York Stock Exchange (NYSE) birjasida “SECZ” tikeri ostida savdoga chiqadi va dunyodagi eng yirik tokenizatsiya kompaniyalaridan biriga aylanadi.

Hozirda Securitize boshqaruvi ostida 4 milliard dollarlik aktivlar mavjud boʻlib, kompaniya BlackRock, Apollo, BNY va VanEck kabi gigantlar bilan hamkorlikda tokenizatsiya qilingan fondlarni taklif etadi. Kompaniyaning birinchi chorakdagi daromadi 19,5 million dollarni tashkil etib, oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 39 foizga oʻsgan. Shuningdek, NYSE mart oyida Wall Street uchun blokcheyn asosidagi savdo infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida Securitize bilan memorandum imzolagan edi.

RWA.xyz ma’lumotlariga koʻra, zanjirdagi real aktivlarning (RWA) umumiy qiymati may oyida rekord darajadagi 32 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich soʻnggi 12 oy ichida 220 foizga oʻsganini anglatadi. Aktivlarning qariyb yarmini tokenizatsiya qilingan AQSH gʻazna obligatsiyalari tashkil etadi. Ethereum va layer-2 tarmoqlari esa 60 foizdan ortiq ulush bilan tokenizatsiya bozorida yetakchilik qilmoqda.

SecuritizeNYSETokenizatsiyaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Bugun, 05:31Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiJustin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiBugun, 04:13Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaAQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaBugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi