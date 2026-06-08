Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?

·44·Iqtisodiyot
Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan jarima ballari tizimi qo‘llanilmoqda.

Tizimda har bir huquqbuzarlik uchun pul jarimasi bilan bir qatorda jarima ballari ham belgilangan. Ball miqdori qoidabuzarlikning og‘irlik darajasiga qarab hisoblanadi.

Eng yuqori jarimalardan biri haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarishi uchun belgilangan. Bu holatda 20 million 600 ming so‘m jarima va 3 ball qo‘llanadi.

Guvohnomasiz mast holda transport boshqarish yoki mastlikni aniqlash tekshiruvidan bosh tortish ham 20 million 600 ming so‘m jarima va 3 ballga sabab bo‘ladi.

Yo‘l bezoriligi, jumladan drift qilish, yo‘lni to‘sish yoki xavfli manyovrlar uchun 10 million 300 ming so‘m jarima va 3 ball belgilangan.

Mast holda haydash uchun 16 million 480 ming so‘m jarima hamda 2 ball qo‘llanadi.

Belgilangan tezlikni 60 km/soat va undan ortiq oshirish birinchi holatda 6 million 180 ming so‘m jarima va 2 ballga sabab bo‘ladi.

Tezlikni 40–60 km/soatga oshirgan haydovchilarga 3 million 708 ming so‘m jarima va 1,5 ball beriladi.

Tezlikni 20–40 km/soatga oshirish uchun 2 million 60 ming so‘m, 20 km/soatgacha oshirish uchun esa 412 ming so‘m jarima belgilangan.

Haydash vaqtida mobil telefondan foydalanish 1 million 236 ming so‘m jarima va 1 ball bilan baholanadi.

Qizil chiroqdan o‘tish uchun 1 million 236 ming so‘m jarima, stop chizig‘ini bosib o‘tish uchun esa 206 ming so‘m jarima belgilangan.

Xavfsizlik kamarini taqmaslik, majburiy sug‘urtasiz harakatlanish yoki o‘t o‘chirg‘ich hamda tibbiy qutichasiz yurish kabi qoidabuzarliklar uchun 206 ming so‘mdan jarima qo‘llanadi.

Qoraytirilgan oynali transport vositasidan noqonuniy foydalanish uchun 10 million 300 ming so‘m, takroran sodir etilsa 16 million 480 ming so‘m jarima belgilangan.

Shuningdek, qarshi yo‘nalishga chiqish, raqamsiz harakatlanish, jamoat transporti uchun ajratilgan yo‘lakdan noqonuniy foydalanish, piyodalar yo‘lagida harakatlanish va boshqa qoidabuzarliklar uchun ham jarimalar hamda jarima ballari nazarda tutilgan.

Yangi tartib haydovchilar intizomini oshirish va yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Oʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiGalaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiBugun, 07:35Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiSecuritize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiBugun, 05:14Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiJustin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiBugun, 04:13Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi