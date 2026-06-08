Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldi
Strategy kompaniyasi oʻtgan haftada taxminan 101,3 million dollarga 1 550 Bitcoin sotib oldi va oʻzining umumiy zaxiralarini 845 256 BTCga yetkazdi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, kompaniya har bir Bitcoin uchun oʻrtacha 65 332 dollar toʻlagan. Hozirda Strategy egalik qilayotgan barcha kriptovalyutalarning oʻrtacha xarid narxi 75 680 dollarni, umumiy qiymati esa qariyb 63,97 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu xarid iyun oyining birinchi haftasida kompaniyaning A toifasidagi oddiy aksiyalarini sotishdan tushgan 181 million dollarlik sof daromad hisobidan moliyalashtirildi. Bitcoin narxi hozirda 63 600 dollar atrofida ekanligini hisobga olsak, kompaniya aktivlarining jami bozor qiymati taxminan 53,8 milliard dollarga teng. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, ushbu xabar eʼlon qilingach, kompaniya aksiyalari savdolarda 6,55 foizga oʻsib, 126,90 dollarga yetdi.
Yangi xarid kompaniyaning oʻtgan dushanba kungi bahsli 32 BTC sotuvidan soʻng yana aktivlarni toʻplash strategiyasiga qaytganini anglatadi. Bu 2022-yildan beri amalga oshirilgan ilk sotuv edi. Mazkur sotuvdan soʻng Bitcoin narxi 21 foizga tushib, toʻrt oy ichida ilk bor 61 000 dollarlik darajani sinovdan oʻtkazdi. Bu holat treyderlar orasida kompaniya oʻz zaxiralarini sotishga majbur boʻlsa, bozor "halokatli halqa"ga tushib qolishi haqidagi xavotirlarni keltirib chiqardi.
CryptoQuant bosh direktori Ki Young Ju Strategy rahbari Michael Saylor manziliga yogʻilgan tanqidlarga javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, agar Strategy kompaniyasining doimiy xaridlari boʻlmaganida, Bitcoin narxi 22 000 dollargacha tushib ketishi mumkin edi. Bernstein tahlilchilari ham dushanba kungi hisobotida kompaniyaning Bitcoin toʻplash modelini ijobiy baholab, aksiyalar uchun 450 dollarlik maqsadli narxni saqlab qolishdi.
…