Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldi

·0·Iqtisodiyot
Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldi

Strategy kompaniyasi oʻtgan haftada taxminan 101,3 million dollarga 1 550 Bitcoin sotib oldi va oʻzining umumiy zaxiralarini 845 256 BTCga yetkazdi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, kompaniya har bir Bitcoin uchun oʻrtacha 65 332 dollar toʻlagan. Hozirda Strategy egalik qilayotgan barcha kriptovalyutalarning oʻrtacha xarid narxi 75 680 dollarni, umumiy qiymati esa qariyb 63,97 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu xarid iyun oyining birinchi haftasida kompaniyaning A toifasidagi oddiy aksiyalarini sotishdan tushgan 181 million dollarlik sof daromad hisobidan moliyalashtirildi. Bitcoin narxi hozirda 63 600 dollar atrofida ekanligini hisobga olsak, kompaniya aktivlarining jami bozor qiymati taxminan 53,8 milliard dollarga teng. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, ushbu xabar eʼlon qilingach, kompaniya aksiyalari savdolarda 6,55 foizga oʻsib, 126,90 dollarga yetdi.

Yangi xarid kompaniyaning oʻtgan dushanba kungi bahsli 32 BTC sotuvidan soʻng yana aktivlarni toʻplash strategiyasiga qaytganini anglatadi. Bu 2022-yildan beri amalga oshirilgan ilk sotuv edi. Mazkur sotuvdan soʻng Bitcoin narxi 21 foizga tushib, toʻrt oy ichida ilk bor 61 000 dollarlik darajani sinovdan oʻtkazdi. Bu holat treyderlar orasida kompaniya oʻz zaxiralarini sotishga majbur boʻlsa, bozor "halokatli halqa"ga tushib qolishi haqidagi xavotirlarni keltirib chiqardi.

CryptoQuant bosh direktori Ki Young Ju Strategy rahbari Michael Saylor manziliga yogʻilgan tanqidlarga javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, agar Strategy kompaniyasining doimiy xaridlari boʻlmaganida, Bitcoin narxi 22 000 dollargacha tushib ketishi mumkin edi. Bernstein tahlilchilari ham dushanba kungi hisobotida kompaniyaning Bitcoin toʻplash modelini ijobiy baholab, aksiyalar uchun 450 dollarlik maqsadli narxni saqlab qolishdi.

BitcoinStrategyKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiBugun, 14:19Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiBugun, 13:17Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiBugun, 12:15Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBugun, 12:129 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi