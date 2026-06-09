Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildi
Bitcoin (BTC) narxining pasayish xavfi saqlanib qolayotganiga qaramay, kundalik va ikki haftalik nisbiy kuch indeksi (RSI) koʻrsatkichlari tarixiy eng past darajaga tushdi. Bu holat turli toifadagi investorlar tomonidan faol ravishda Bitcoin toʻplash jarayoni bilan mos kelmoqda, bu esa tahlilchilar tomonidan aktivni sotib olish uchun "eng yaxshi tezis" deb baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Onchain maʻlumotlariga koʻra, balansida 1,000 dan 10,000 gacha BTC boʻlgan hamyonlar soʻnggi 60 kun ichida oʻz zaxiralarini 53,000 dan ortiq Bitcoin bilan toʻldirgan. MN Capital asoschisi Michael van de Poppe aktivning momentum koʻrsatkichlari tarixiy past darajada ekanligini uzoq muddatli istiqbol uchun noyob imkoniyat deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bozordagi vahima sababli sotuvlar davom etishi mumkin, biroq bu xarid qilish uchun qulay sharoit yaratadi.
Glassnode maʻlumotlari ham ushbu qarashni qoʻllab-quvvatlamoqda. Toʻplash trendi koʻrsatkichi (Accumulation Trend Score) kichik va oʻrta hajmdagi investorlar orasida yuqori faollikni koʻrsatmoqda. Xususan, 0.1 BTC dan kam mablagʻga ega hamyonlar 0.78 ball bilan eng yuqori faollikni qayd etgan boʻlsa, 10–100 BTC guruhidagilar 0.71 ball bilan ularga ergashmoqda.
Yirik investorlar, yaʻni "kitlar" ham faollik koʻrsatmoqda. Soʻnggi ikki oy ichida 1,000–10,000 BTC egalari oʻz aktivlarini 53,042 BTC ga oshirgan. Shu bilan birga, 100–1,000 BTC guruhidagilar 12,233 BTC qoʻshib olgan. Biroq, 10,000 BTC dan ortiq mablagʻga ega eng yirik subʻektlar ushbu davrda oʻz balanslarini 39,840 BTC ga kamaytirgan.
Bozor tahlilchisi Titan of Crypto choraklik grafikda 56,800 va 44,600 USD oraligʻida narx nomutanosibligi (FVG) mavjudligiga eʻtibor qaratdi. Bunday zonalar odatda Bitcoin narxi qisqa vaqt ichida keskin harakat qilganda yuzaga keladi va kelajakda narxning ushbu diapazonga qaytish ehtimolini oshiradi.
…