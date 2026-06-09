Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildi

Bitcoin (BTC) narxining pasayish xavfi saqlanib qolayotganiga qaramay, kundalik va ikki haftalik nisbiy kuch indeksi (RSI) koʻrsatkichlari tarixiy eng past darajaga tushdi. Bu holat turli toifadagi investorlar tomonidan faol ravishda Bitcoin toʻplash jarayoni bilan mos kelmoqda, bu esa tahlilchilar tomonidan aktivni sotib olish uchun "eng yaxshi tezis" deb baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Onchain maʻlumotlariga koʻra, balansida 1,000 dan 10,000 gacha BTC boʻlgan hamyonlar soʻnggi 60 kun ichida oʻz zaxiralarini 53,000 dan ortiq Bitcoin bilan toʻldirgan. MN Capital asoschisi Michael van de Poppe aktivning momentum koʻrsatkichlari tarixiy past darajada ekanligini uzoq muddatli istiqbol uchun noyob imkoniyat deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bozordagi vahima sababli sotuvlar davom etishi mumkin, biroq bu xarid qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Glassnode maʻlumotlari ham ushbu qarashni qoʻllab-quvvatlamoqda. Toʻplash trendi koʻrsatkichi (Accumulation Trend Score) kichik va oʻrta hajmdagi investorlar orasida yuqori faollikni koʻrsatmoqda. Xususan, 0.1 BTC dan kam mablagʻga ega hamyonlar 0.78 ball bilan eng yuqori faollikni qayd etgan boʻlsa, 10–100 BTC guruhidagilar 0.71 ball bilan ularga ergashmoqda.

Yirik investorlar, yaʻni "kitlar" ham faollik koʻrsatmoqda. Soʻnggi ikki oy ichida 1,000–10,000 BTC egalari oʻz aktivlarini 53,042 BTC ga oshirgan. Shu bilan birga, 100–1,000 BTC guruhidagilar 12,233 BTC qoʻshib olgan. Biroq, 10,000 BTC dan ortiq mablagʻga ega eng yirik subʻektlar ushbu davrda oʻz balanslarini 39,840 BTC ga kamaytirgan.

Bozor tahlilchisi Titan of Crypto choraklik grafikda 56,800 va 44,600 USD oraligʻida narx nomutanosibligi (FVG) mavjudligiga eʻtibor qaratdi. Bunday zonalar odatda Bitcoin narxi qisqa vaqt ichida keskin harakat qilganda yuzaga keladi va kelajakda narxning ushbu diapazonga qaytish ehtimolini oshiradi.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiBybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiKecha, 18:13Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiKecha, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiKecha, 14:16Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiKecha, 13:17Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiKecha, 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi