Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdi
Binance Research tahliliy markazining soʻnggi hisobotiga koʻra, 2026-yilda makroiqtisodiy qiyinchiliklar va siyosiy noaniqliklarga qaramay, real dunyo aktivlarining tokenizatsiyasi (RWA) kripto sanoatidagi eng jozibador yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda. Faol tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 2025-yil boshidan 2026-yil iyuniga qadar 589 foizga oʻsgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Dollar ekvivalentida obligatsiyalar va pul bozori fondlari yetakchilik qilmoqda — ushbu sektor 83 foizga oʻsib, qiymati 6,5 milliard dollarga yetdi. Biroq, eng yuqori oʻsish surʼati tokenizatsiya qilingan aksiyalarda kuzatildi: ularning bozor qiymati 422 foizga sakradi. Bu oʻsishda Ondo Global Markets kabi platformalar muhim rol oʻynadi; u ishga tushganidan keyin sakkiz oy ichida 1 milliard dollardan ortiq TVL koʻrsatkichiga erishdi.
Tokenizatsiya qilingan qimmatbaho metallar ham investorlarni jalb qilishda davom etmoqda. Geopolitik noaniqliklar fonida xavfsiz aktivlarga boʻlgan talab ortishi natijasida ushbu sektor 1,5 milliard dollarga oʻsdi. Xususan, tokenizatsiya qilingan Gold (oltin) hajmi 6 milliard dollardan oshdi, biroq keyinchalik narxlarning korreksiyasi natijasida oʻsish surʼati biroz pasaydi.
Binance ekspertlarining taʼkidlashicha, 2026-yil RWA sektori uchun gʻaznachilik veksellari hukmronligidan diversifikatsiyalangan daromad ekotizimiga oʻtish davri boʻldi. Bu jarayon Bitcoin va umumiy kripto bozori AQSHdagi foiz stavkalari hamda CLARITY qonun loyihasi atrofidagi noaniqliklar sababli pasayishni boshlagan bir paytda yuz bermoqda.
Sohadagi yana bir muhim yangilik SpaceX aksiyalarining tokenizatsiya qilinishi boʻldi. Kraken birjasi xStocks platformasi orqali ushbu xususiy kompaniya aksiyalarining token ekvivalentini taklif qila boshladi. Shuningdek, koʻchmas mulk sohasida Apex Group va Goldman Sachs Digital Asset Platform hamkorligi blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan institutsional talab ortib borayotganini tasdiqlamoqda.
…