Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdi

·0·Iqtisodiyot
Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdi

Binance Research tahliliy markazining soʻnggi hisobotiga koʻra, 2026-yilda makroiqtisodiy qiyinchiliklar va siyosiy noaniqliklarga qaramay, real dunyo aktivlarining tokenizatsiyasi (RWA) kripto sanoatidagi eng jozibador yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda. Faol tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 2025-yil boshidan 2026-yil iyuniga qadar 589 foizga oʻsgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dollar ekvivalentida obligatsiyalar va pul bozori fondlari yetakchilik qilmoqda — ushbu sektor 83 foizga oʻsib, qiymati 6,5 milliard dollarga yetdi. Biroq, eng yuqori oʻsish surʼati tokenizatsiya qilingan aksiyalarda kuzatildi: ularning bozor qiymati 422 foizga sakradi. Bu oʻsishda Ondo Global Markets kabi platformalar muhim rol oʻynadi; u ishga tushganidan keyin sakkiz oy ichida 1 milliard dollardan ortiq TVL koʻrsatkichiga erishdi.

Tokenizatsiya qilingan qimmatbaho metallar ham investorlarni jalb qilishda davom etmoqda. Geopolitik noaniqliklar fonida xavfsiz aktivlarga boʻlgan talab ortishi natijasida ushbu sektor 1,5 milliard dollarga oʻsdi. Xususan, tokenizatsiya qilingan Gold (oltin) hajmi 6 milliard dollardan oshdi, biroq keyinchalik narxlarning korreksiyasi natijasida oʻsish surʼati biroz pasaydi.

Binance ekspertlarining taʼkidlashicha, 2026-yil RWA sektori uchun gʻaznachilik veksellari hukmronligidan diversifikatsiyalangan daromad ekotizimiga oʻtish davri boʻldi. Bu jarayon Bitcoin va umumiy kripto bozori AQSHdagi foiz stavkalari hamda CLARITY qonun loyihasi atrofidagi noaniqliklar sababli pasayishni boshlagan bir paytda yuz bermoqda.

Sohadagi yana bir muhim yangilik SpaceX aksiyalarining tokenizatsiya qilinishi boʻldi. Kraken birjasi xStocks platformasi orqali ushbu xususiy kompaniya aksiyalarining token ekvivalentini taklif qila boshladi. Shuningdek, koʻchmas mulk sohasida Apex Group va Goldman Sachs Digital Asset Platform hamkorligi blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan institutsional talab ortib borayotganini tasdiqlamoqda.

BinanceKriptoRWAInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiBybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiKecha, 18:13Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiKecha, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiKecha, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi