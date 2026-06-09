Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdi

·0·Iqtisodiyot
Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdi

Bitmine Immersion Technologies kompaniyasi oʻtgan hafta davomida qariyb 127 000 token sotib olib, oʻzining Ether aktivlarini 5,54 million ETHga yetkazdi. Hozirda kompaniya Ethereum umumiy taklifining 4,59 foiziga egalik qilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ular oʻz oldilariga qoʻygan 5 foizlik marraga (Alchemy of 5%) 92 foiz darajasida yaqinlashib qolishgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Bitmine aktivlarining 85 foizi yoki 4,72 million ETH validator infratuzilmasi orqali stakingga joylashtirilgan boʻlib, bu joriy narxlarda taxminan 7,7 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniya ushbu staking pozitsiyasidan yiliga 230 million dollar daromad olishni kutmoqda. Agar barcha aktivlar MAVAN va boshqa hamkorlar orqali stakingga yoʻnaltirilsa, yillik foyda 270 million dollargacha koʻtarilishi mumkin.

Kriptovalyuta bozoridagi pasayishga qaramay, Bitmine raisi Tom Lee sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi yutuqlar Ethereum kabi ochiq blokcheynlarga boʻlgan talabni oshirishini taʼkidladi. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, global kripto bozori kapitallashuvi hozirda 2,19 trillion dollarni tashkil etmoqda, bu esa 9-maydagi 2,69 trillion dollarlik koʻrsatkichdan sezilarli darajada pastdir.

7-iyun holatiga koʻra, Bitmine 5 543 872 ETH va 204 Bitcoin (BTC) aktivlariga, shuningdek, 247 million dollar naqd pul hamda Beast Industries va Eightco Holdings kompaniyalaridagi ulushlarga ega. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Bitmine dunyodagi eng yirik Ether zaxirasiga ega ochiq kompaniya hisoblanadi. Uning koʻrsatkichi ikkinchi oʻrindagi SharpLink kompaniyasidan olti baravar koʻpdir.

Bozordagi umumiy pasayish fonida Ethereum Foundation ham oʻz aktivlarini sotishni davom ettirmoqda. May oyida fond 20 000 ETHni 46,8 million dollarga sotdi. Yil boshidan buyon fond tomonidan sotilgan jami Ether miqdori 25 000 ETHga yetdi. Shunga qaramay, Bitmine aksiyalari dushanba kungi eʼlondan soʻng 6 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.

BitmineEthereumETHKriptovalyutaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiBybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiKecha, 18:13Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiKecha, 14:19Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiKecha, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi