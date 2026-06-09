Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdi
Bitmine Immersion Technologies kompaniyasi oʻtgan hafta davomida qariyb 127 000 token sotib olib, oʻzining Ether aktivlarini 5,54 million ETHga yetkazdi. Hozirda kompaniya Ethereum umumiy taklifining 4,59 foiziga egalik qilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ular oʻz oldilariga qoʻygan 5 foizlik marraga (Alchemy of 5%) 92 foiz darajasida yaqinlashib qolishgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Bitmine aktivlarining 85 foizi yoki 4,72 million ETH validator infratuzilmasi orqali stakingga joylashtirilgan boʻlib, bu joriy narxlarda taxminan 7,7 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniya ushbu staking pozitsiyasidan yiliga 230 million dollar daromad olishni kutmoqda. Agar barcha aktivlar MAVAN va boshqa hamkorlar orqali stakingga yoʻnaltirilsa, yillik foyda 270 million dollargacha koʻtarilishi mumkin.
Kriptovalyuta bozoridagi pasayishga qaramay, Bitmine raisi Tom Lee sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi yutuqlar Ethereum kabi ochiq blokcheynlarga boʻlgan talabni oshirishini taʼkidladi. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, global kripto bozori kapitallashuvi hozirda 2,19 trillion dollarni tashkil etmoqda, bu esa 9-maydagi 2,69 trillion dollarlik koʻrsatkichdan sezilarli darajada pastdir.
7-iyun holatiga koʻra, Bitmine 5 543 872 ETH va 204 Bitcoin (BTC) aktivlariga, shuningdek, 247 million dollar naqd pul hamda Beast Industries va Eightco Holdings kompaniyalaridagi ulushlarga ega. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Bitmine dunyodagi eng yirik Ether zaxirasiga ega ochiq kompaniya hisoblanadi. Uning koʻrsatkichi ikkinchi oʻrindagi SharpLink kompaniyasidan olti baravar koʻpdir.
Bozordagi umumiy pasayish fonida Ethereum Foundation ham oʻz aktivlarini sotishni davom ettirmoqda. May oyida fond 20 000 ETHni 46,8 million dollarga sotdi. Yil boshidan buyon fond tomonidan sotilgan jami Ether miqdori 25 000 ETHga yetdi. Shunga qaramay, Bitmine aksiyalari dushanba kungi eʼlondan soʻng 6 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.
…