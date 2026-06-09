MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozim
Yevropa Komissiyasi maslahatchisi Peter Kerstensning taʼkidlashicha, Yevropa Ittifoqi markazlashmagan moliya (DeFi) sohasini MiCA reglamentining ikkinchi versiyasi orqali tartibga solishdan koʻra, real aktivlar va tokenizatsiyani qamrab oluvchi kengroq raqamli aktivlar tizimiga eʼtibor qaratishi kerak. Hozirda Yevropa Komissiyasi MiCA boʻyicha jamoatchilik maslahatlashuvlarini oʻtkazmoqda va bu jarayon 31-avgustga qadar davom etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
MiCA meʼmorlaridan biri boʻlgan Kerstensning fikricha, qonunlarni odamlar va tashkilotlarga nisbatan qoʻllash mumkin, biroq kompyuter tarmoqlarini bevosita tartibga solish murakkab vazifadir. U DeFi sohasini "vakillari boʻlmagan harakat" deb taʼriflab, uni tartibga solish uchun yangi huquqiy doktrina talab qilinishini qayd etdi. Shu bilan birga, u amaldagi MiCA qoidalari hali eskirgan deb hisoblamasligini bildirdi.
MiCA reglamentining oʻtish davri 1-iyulda yakuniga yetadi. Shundan soʻng, kripto-aktivlar xizmatini koʻrsatuvchi provayderlar maxsus litsenziyaga ega boʻlishlari yoki Yevropa Ittifoqi mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatishlari shart boʻladi. Garchi DeFi protokollari hozircha MiCA doirasidan tashqarida boʻlsa-da, ular yangi xavf-xatarlar roʻyxatiga kiritilgan.
Avvalroq Yevropa Markaziy Banki ishchi hujjati Aave, MakerDAO va Uniswap kabi protokollarni tahlil qilib, ulardagi boshqaruv tokenlarining 80 foizidan ortigʻi bor-yoʻgʻi 100 ta hamyonda jamlanganini aniqlagan edi. Bu esa ushbu tashkilotlarning haqiqatda markazlashmaganligi va ularning MiCA tartibga solish doirasidan tashqarida qolishi qanchalik toʻgʻriligi borasida savollarni keltirib chiqarmoqda.
…