MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozim

·0·Iqtisodiyot
MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozim

Yevropa Komissiyasi maslahatchisi Peter Kerstensning taʼkidlashicha, Yevropa Ittifoqi markazlashmagan moliya (DeFi) sohasini MiCA reglamentining ikkinchi versiyasi orqali tartibga solishdan koʻra, real aktivlar va tokenizatsiyani qamrab oluvchi kengroq raqamli aktivlar tizimiga eʼtibor qaratishi kerak. Hozirda Yevropa Komissiyasi MiCA boʻyicha jamoatchilik maslahatlashuvlarini oʻtkazmoqda va bu jarayon 31-avgustga qadar davom etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

MiCA meʼmorlaridan biri boʻlgan Kerstensning fikricha, qonunlarni odamlar va tashkilotlarga nisbatan qoʻllash mumkin, biroq kompyuter tarmoqlarini bevosita tartibga solish murakkab vazifadir. U DeFi sohasini "vakillari boʻlmagan harakat" deb taʼriflab, uni tartibga solish uchun yangi huquqiy doktrina talab qilinishini qayd etdi. Shu bilan birga, u amaldagi MiCA qoidalari hali eskirgan deb hisoblamasligini bildirdi.

MiCA reglamentining oʻtish davri 1-iyulda yakuniga yetadi. Shundan soʻng, kripto-aktivlar xizmatini koʻrsatuvchi provayderlar maxsus litsenziyaga ega boʻlishlari yoki Yevropa Ittifoqi mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatishlari shart boʻladi. Garchi DeFi protokollari hozircha MiCA doirasidan tashqarida boʻlsa-da, ular yangi xavf-xatarlar roʻyxatiga kiritilgan.

Avvalroq Yevropa Markaziy Banki ishchi hujjati Aave, MakerDAO va Uniswap kabi protokollarni tahlil qilib, ulardagi boshqaruv tokenlarining 80 foizidan ortigʻi bor-yoʻgʻi 100 ta hamyonda jamlanganini aniqlagan edi. Bu esa ushbu tashkilotlarning haqiqatda markazlashmaganligi va ularning MiCA tartibga solish doirasidan tashqarida qolishi qanchalik toʻgʻriligi borasida savollarni keltirib chiqarmoqda.

MiCAKriptoDeFiTokenizatsiyaYevropa Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiOKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiBugun, 12:13Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi