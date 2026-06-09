CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqda
CoinDesk Indices oʻzining kundalik bozor hisobotini taqdim etib, CoinDesk 20 indeksidagi yetakchi va past koʻrsatkich qayd etgan aktivlar dinamikasini eʼlon qildi. Hozirgi vaqtda CoinDesk 20 indeksi 1708.48 darajasida savdo qilinmoqda, bu dushanba kungi koʻrsatkichga nisbatan 1.4 foizga yoki 23.82 punktga pastdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bozordagi umumiy pasayish tendensiyasi fonida indeks tarkibiga kiruvchi 20 ta aktivning birortasi ham oʻsish qayd etmadi. Nisbatan kamroq yoʻqotish bilan ETH (-0.6%) va SUI (-0.6%) yetakchilik qilmoqda. Eng katta pasayish esa UNI (-2.9%) va AAVE (-2.6%) aktivlarida kuzatildi.
CoinDesk 20 indeksi global miqyosda bir nechta mintaqalarda va turli platformalarda savdo qilinadigan keng qamrovli indeks hisoblanadi. Kriptovalyuta bozoridagi ushbu tebranishlar investorlar orasida ehtiyotkorlik kayfiyatini kuchaytirmoqda.
…