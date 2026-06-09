CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqda

·0·Iqtisodiyot
CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqda

CoinDesk Indices oʻzining kundalik bozor hisobotini taqdim etib, CoinDesk 20 indeksidagi yetakchi va past koʻrsatkich qayd etgan aktivlar dinamikasini eʼlon qildi. Hozirgi vaqtda CoinDesk 20 indeksi 1708.48 darajasida savdo qilinmoqda, bu dushanba kungi koʻrsatkichga nisbatan 1.4 foizga yoki 23.82 punktga pastdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bozordagi umumiy pasayish tendensiyasi fonida indeks tarkibiga kiruvchi 20 ta aktivning birortasi ham oʻsish qayd etmadi. Nisbatan kamroq yoʻqotish bilan ETH (-0.6%) va SUI (-0.6%) yetakchilik qilmoqda. Eng katta pasayish esa UNI (-2.9%) va AAVE (-2.6%) aktivlarida kuzatildi.

CoinDesk 20 indeksi global miqyosda bir nechta mintaqalarda va turli platformalarda savdo qilinadigan keng qamrovli indeks hisoblanadi. Kriptovalyuta bozoridagi ushbu tebranishlar investorlar orasida ehtiyotkorlik kayfiyatini kuchaytirmoqda.

KriptovalyutaCoinDesk 20BitcoinEthereumBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiOKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiBugun, 12:13Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiSBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi