25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 69,76 so‘mga arzonlab, 13 642,88 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 25 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 7,36 so‘mga qimmatlab, 12 024,40 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 69,76 so‘mga arzonlab, 13 642,88 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,22 so‘mga arzonlab, 160,41 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 55,19 so‘mga arzonlab, 15 843,35 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,12 so‘mga arzonlab, 74,34 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 34,79 so‘mga arzonlab, 14 804,73 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 5,97 so‘mga arzonlab, 1 765,62 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…