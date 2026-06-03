Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildi

·160·Jamiyat
Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildi
Audio versiyasi

Kredit mablag‘i tadbirkor yoki fuqarolarga maqsadli loyiha, ish ko‘lamini va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun banklar tomonidan beriladigan sarmoyadur va uni o‘z vaqtida to‘lab borish talab etiladi.

Kredit mablag‘lari o‘z vaqtida to‘lanmagan taqdirda, banklar sudga murojaat qilishga majbur bo‘lishadi. Sudlar esa, o‘z navbatida qarzorlikni undirish uchun Majburiy ijro byurosi organlariga yo‘naltiradi.
 
Misol uchun, Guliston tumanlararo iqtisodiy sudining qaroriga asosan qarzdor “B.G.” MCHJdan undiruvchi “Ipoteka bank” foydasiga 1,8 mlrd. so‘m kredit qarzini undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha Byuroning Sirdaryo viloyat boshqarmasi tomonidan ijro harakatlari olib borilgan.

Ijro xarakatlari natijasida qarzdor MCHJga tegishli HOHANrusumli yuk avtomashinasi xatlanib, 360 mln. so‘m boshlang‘ich narhda auksion savdosiga chiqarildi.

Sotuvidan tushgan mablag‘ kredit qarzini qoplashga yo‘naltiriladi.

Ipoteka BankGulistanSirdaryoHOHAN
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi