Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildi

·68·Jamiyat
Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildi

Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan ayol vafot etgani, homila esa nobud bo‘lgani haqidagi xabarlar yuzasidan viloyat Sog‘liqni saqlash boshqarmasi munosabat bildirdi.

Ma’lum qilinishicha, fuqaro N.E. 10 aprel kuni qorin va bel sohasidagi og‘riqlar bilan Ishtixon tuman markaziy shifoxonasining tug‘ruq bo‘limiga murojaat qilgan. Tekshiruvlarda homila holatida og‘ir o‘zgarishlar aniqlangan.

Shifokorlar bemorga shoshilinch kesarcha kesish amaliyoti kerakligini tushuntirgan. Biroq yaqin qarindoshlari operatsiyaga rozi bo‘lmagani sababli ayol boshqa shifoxonaga olib ketilgan.

Keyingi tekshiruvlarda homilaning nobud bo‘lgani qayd etilgan. Ayolga statsionar sharoitda tibbiy yordam ko‘rsatilgan, ammo u 14 aprel kuni vafot etgan.

Sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, o‘lim o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, o‘tkir yurak-qon tomir va nafas yetishmovchiligi oqibatida yuz bergan. Hozirda holat bo‘yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda.

SamarqandIshtixonN.E.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiSamarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiBugun, 08:25Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBugun, 08:20Velosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiVelosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiBugun, 07:15Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiIshga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiBugun, 04:13O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi