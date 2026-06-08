Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandi

·36·Jamiyat
Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandi

Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida yirik miqdordagi firibgarlik holati yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 1986 va 1987 yillarda tug‘ilgan Zafarjon I. va Zakir I. uy savdosi bilan bog‘liq firibgarlikda gumonlanmoqda.

Aniqlanishicha, ular Uchtepa tumanida yashovchi fuqaroga uyni 900 ming AQSH dollariga sotish bo‘yicha kelishuv tuzgan.

Xaridordan 363 ming AQSH dollari miqdorida oldindan to‘lov olingandan so‘ng, sotuvchilar aloqani uzgan.

Tergov jarayonida mazkur uy avvalroq boshqa shaxsga sotib yuborilgani ma’lum bo‘lgan.

Mazkur holat bo‘yicha Jinoyat kodeksining 168-moddasi («Firibgarlik») bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Toshkent shahar IIBB fuqarolarga ko‘chmas mulk oldi-sotdi bitimlarini faqat vakolatli organlar orqali rasmiylashtirishni tavsiya qildi.

Shuningdek, mablag‘larni o‘tkazishdan avval barcha hujjatlarning qonuniyligi va haqiqiyligini sinchiklab tekshirish zarurligi eslatildi.

ToshkentShayxontohur tumaniZafarjon I.Zakir I.Uchtepa tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiBugun, 07:08O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiBugun, 06:48Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiGurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiBugun, 06:23Qarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiQarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiBugun, 06:21Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Bugun, 02:51Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kecha, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi