Qarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandi

·11·Jamiyat
Qarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandi

Majburiy ijro byurosi Toshkent viloyati O‘rtachirchiq, tuman bo‘limi ish yurituviga coliq va boshqa turdagi qarzdorligi bo‘yicha qarzdor “H.Agro” fermer xo‘jaligidan undiruvchi “DSI" foydasiga 344.327,6 ming so‘m soliq va boshqa turdagi qarzdorliklarni undirish haqidagi ijro hujjatlari kelib tushgan.

Ijro hujjatlari talabini o‘z muddatida bajarishi haqida qarzdor ogohlantirilgan va tushuntirish ishlari olib borilgan.

Biroq, belgilangan muddatlarda qarzdor tomonidan solik,dan bo‘lgan qarzdorlik to‘lanmaganligi sababli, Byuroning Toshkent viloyati qidiruv xodimlari tomonidan qidiruvga berilgan “Volkswagen" rusumli avtomashinasi topilib, davlat ijrochisiga keyingi ijro harakatlarini amalga oshirishlik uchun topshirildi va ro‘yxatga olinib, xatlandi.

Endilikda, qarzdor tomonidan qarzdorligi bartaraf etilmasa, avtomashina auksion orqali sotuvga qo‘yilishi mumkin.

VolkswagenToshkentX.AgroDSIMajburiy ijro byuro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiBugun, 07:08O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiBugun, 06:48Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiGurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiBugun, 06:23Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiSotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiBugun, 05:09Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Bugun, 02:51Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kecha, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi