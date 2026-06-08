Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindi

·15·Jamiyat
Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindi

Majburiy ijro byurosi Gurlan tumani bo‘limi tomonidan tuman hokimligi va tuman bandlikga ko‘maklashish markazi hamkorligida voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, aliment bilan bog‘liq hujjatlar ijrosini ta’minlash maqsadida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bunda, asosiy e’tibor oilalarni yarashtirish, aliment to‘lovlarni o‘z vaqtida undirilishi, qarzdorlikni kamaytirishga qaratilgan.
Joylarda o‘tkazilayotgan turli tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Misol uchun, joriy yilning 5 iyun kuni Byuroning Gurlan tumani binosida o‘tkazilgan bo‘sh ish o‘rinlari mehnat yarmarkasiga ish bilan band bo‘lmagan aliment to‘lovchilar taklif etildi.

Mazkur mehnat yarmarkaga Gurlan tumanidagi 8 ta korxona va tashkilotlar o‘zlaridagi bo‘sh ish o‘rinlari bilan ishtirok etdilar.
Tadbir davomida 100 nafardan ortiq ishsiz aliment to‘lovchilar taklif etildi.

O‘tkazilgan bo‘sh ish o‘rinlari yarmarkasida jami 6 nafar ishsiz aliment to‘lovchilar korxonalarga ishga yo‘llanma olishdi.

Gurlan tumaniMajburiy ijro byurosituman hokimligituman bandlikga yordam berish markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiBugun, 07:08O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiBugun, 06:48Qarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiQarzdorlik evaziga “Volkswagen” xatlandiBugun, 06:21Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiSotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiBugun, 05:09Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Bugun, 02:51Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kecha, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi