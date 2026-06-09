Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildi

·0·Jamiyat
Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildi

Majburiy ijro byurosining Xatirchi tuman bo‘limi xodimlari tomonidan sud va boshqa organlar hujjatlarining ijrosini ta’minlash, ayniqsa davlat budjetiga soliq va boshqa majburiy to‘lovlarni undirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Byuroning Xatirchi tuman bo‘limi ish yurituvidagi ijro hujjatlariga asosan, qarzdor «Karim polvon» fermer xo‘jaligining 19 ta ijro hujjati bo‘yicha 275 mln. 266 ming so‘m soliq qarzi yuzasidan olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdorga tegishli bo‘lgan BYD SONG PLUS avtotransport vositasiga qidiruv e’lon qilingan.

Qidiruv shu’basi xodimlarining sa’y-harakatlari natijasida qidiruvdagi avtomashina fermer xo‘jaligining qushimcha binosidan topilib, davlat ijrochisi tomonidan avtomobil tegishli tarzda rasmiylashtirilib, xatlangan holda jarima maydoniga joylashtirildi.

Agar qarzdorlik qisqa fursatda qoplanmasa, avtomashina qonunchilikda belgilangan tartibda elektron onlayn-auksion savdosiga chiqarilishi haqida qarzdor rasman ogohlantirildi.

Bu yo‘nalishdagi chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiQarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiBugun, 08:42Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Bugun, 08:26Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Bugun, 08:16Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBugun, 07:50Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiKeshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiBugun, 07:487 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildiBugun, 07:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi