Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildi

·0·Jamiyat
Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildi

Andijon viloyatida shifokorlar yana bir quvonchli voqeaga guvoh bo‘ldi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyati filialida bir yo‘la 4 nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi. Bu haqda Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, Andijon shahridagi “G‘ayrat” mahalla fuqarolar yig‘inida yashovchi Odinaxon Muhammadjonova joriy yilning 2 iyun kuni ko‘p homilali homiladorlik tashxisi bilan mazkur tibbiyot muassasasiga yotqizilgan.

Bir necha kundan so‘ng unga muddatidan oldingi tug‘uruq tashxisi qo‘yilib, kesarcha kesish amaliyoti o‘tkazilgan.

Tug‘uruq jarayoni filialning tajribali akusher-ginekologlari, neonatologlari hamda reanimatologlari ishtirokida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan.

— birinchi chaqaloq o‘g‘il bo‘lib, vazni 2415 gramm, bo‘yi 44 santimetr;

— ikkinchi chaqaloq o‘g‘il bo‘lib, vazni 1730 gramm, bo‘yi 37 santimetr;

— uchinchi chaqaloq o‘g‘il bo‘lib, vazni 2405 gramm, bo‘yi 44 santimetr;

— to‘rtinchi chaqaloq qiz bo‘lib, vazni 1885 gramm, bo‘yi 39 santimetrni tashkil etgan.

Ma’lum qilinishicha, hozirgi vaqtda ona va chaqaloqlarning ahvoli yaxshi. Ular malakali tibbiyot xodimlari kuzatuvi ostida bo‘lib, zarur tibbiy parvarish bilan ta’minlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiQidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiBugun, 08:49Qarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiQarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiBugun, 08:42Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Bugun, 08:26Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Bugun, 08:16Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBugun, 07:50Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiKeshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiBugun, 07:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi