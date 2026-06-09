Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi
Andijon viloyatida bahor ortidan kirib kelgan yozning ilk kunlari fayzli va quvonchli voqea bilan boshlandi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyati filialida bir yo‘la 4 nafar egizak chaqaloq olam yuzini ko‘rdi. Mazkur o‘ziga xos sportcha shijoat va hayotiy mo‘jiza haqida Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati o‘zining rasmiy sahifalari orqali yurtdoshlarimizga suyunchiladi.
Ma’lum qilinishicha, Andijon shahrida joylashgan «G‘ayrat» mahalla fuqarolar yig‘inida istiqomat qiluvchi Odinaxon Muhammadjonova shu yilning 2 iyun kuni ko‘p homilalik tashxisi bilan mazkur tibbiyot maskaniga olib kelinadi. Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, shifokorlarning sinchkov nazorati ostida, muddatidan ilgari tug‘uruq xavfi mavjudligi sababli zudlik bilan kesarcha kesish amaliyotini bajarishga qaror qilinadi.
Murakkab va o‘ta mas’uliyatli tug‘uruq jarayoni shifoxonaning eng malakali va tajribali akusher-ginekologlari, neonatolog hamda reanimatologlaridan iborat maxsus guruh tomonidan yuqori professional darajada, muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Dunyo yuzini ko‘rgan jajji polvonlar va malikaning vazn hamda bo‘y ko‘rsatkichlari quyidagicha qayd etildi:
Birinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 2415 gramm, bo‘yi 44 sm;
Ikkinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 1730 gramm, bo‘yi 37 sm;
Uchinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 2405 gramm, bo‘yi 44 sm;
To‘rtinchi chaqaloq: qiz, vazni 1885 gramm, bo‘yi 39 sm.
Vazirlikning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, ayni daqiqalarda baxtli ona va uning to‘rt nafar jajji farzandlari tibbiyot xodimlarining doimiy va qat’iy nazorati ostida bo‘lib turishibdi. Ularning umumiy ahvoli barqaror va o‘zlarini juda yaxshi his etishmoqda. Farzand kutayotgan barcha hamyurtlarimizga mana shunday go‘zal baxt va oilaviy quvonch tilab qolamiz!
Yurtimizdagi eng xayrli va yoqimli voqealar, tibbiyot sohasidagi yangiliklar va jamiyatimizdagi eng shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…