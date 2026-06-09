Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi

·0·Jamiyat
Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi

Andijon viloyatida bahor ortidan kirib kelgan yozning ilk kunlari fayzli va quvonchli voqea bilan boshlandi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyati filialida bir yo‘la 4 nafar egizak chaqaloq olam yuzini ko‘rdi. Mazkur o‘ziga xos sportcha shijoat va hayotiy mo‘jiza haqida Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati o‘zining rasmiy sahifalari orqali yurtdoshlarimizga suyunchiladi.

Ma’lum qilinishicha, Andijon shahrida joylashgan «G‘ayrat» mahalla fuqarolar yig‘inida istiqomat qiluvchi Odinaxon Muhammadjonova shu yilning 2 iyun kuni ko‘p homilalik tashxisi bilan mazkur tibbiyot maskaniga olib kelinadi. Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, shifokorlarning sinchkov nazorati ostida, muddatidan ilgari tug‘uruq xavfi mavjudligi sababli zudlik bilan kesarcha kesish amaliyotini bajarishga qaror qilinadi.

Murakkab va o‘ta mas’uliyatli tug‘uruq jarayoni shifoxonaning eng malakali va tajribali akusher-ginekologlari, neonatolog hamda reanimatologlaridan iborat maxsus guruh tomonidan yuqori professional darajada, muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Dunyo yuzini ko‘rgan jajji polvonlar va malikaning vazn hamda bo‘y ko‘rsatkichlari quyidagicha qayd etildi:

  • Birinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 2415 gramm, bo‘yi 44 sm;

  • Ikkinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 1730 gramm, bo‘yi 37 sm;

  • Uchinchi chaqaloq: o‘g‘il, vazni 2405 gramm, bo‘yi 44 sm;

  • To‘rtinchi chaqaloq: qiz, vazni 1885 gramm, bo‘yi 39 sm.

Vazirlikning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, ayni daqiqalarda baxtli ona va uning to‘rt nafar jajji farzandlari tibbiyot xodimlarining doimiy va qat’iy nazorati ostida bo‘lib turishibdi. Ularning umumiy ahvoli barqaror va o‘zlarini juda yaxshi his etishmoqda. Farzand kutayotgan barcha hamyurtlarimizga mana shunday go‘zal baxt va oilaviy quvonch tilab qolamiz!

Yurtimizdagi eng xayrli va yoqimli voqealar, tibbiyot sohasidagi yangiliklar va jamiyatimizdagi eng shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiAndijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiBugun, 09:52Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiQidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiBugun, 08:49Qarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiQarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiBugun, 08:42Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Bugun, 08:26Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Bugun, 08:16Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBugun, 07:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi