«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi
Yurtimizda atrof-muhit muhofazasi, ekologik tozalikni ta’minlash va yashil maydonlarni kengaytirish yo‘lida xayrli hamda innovatsion tashabbuslar izchil davom ettirilmoqda. Endilikda Davlat soliq qo‘mitasining mashhur «Soliq» («Soliq Mobile») mobil ilovasi foydalanuvchilari kundalik xaridlari va turli xizmatlar uchun o‘zlariga qaytarib berilgan (jamg‘arilgan) keshbek mablag‘larini yurtimizni yanada yashillashtirish, ya’ni daraxt va ko‘chatlar ekish ishlariga o‘z xohishlariga ko‘ra beg‘araz yo‘naltirishlari mumkin bo‘ldi. Ushbu ajoyib va tabiatsevarlikka yo‘g‘rilgan yangi imkoniyat haqida Soliq qo‘mitasi matbuot xizmati rasmiy xabar berdi.
Qayd etilishicha, jamiyatimizda «Yashil makon» umumilliy loyihasini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi ushbu qulaylik Muhtaram Prezidentimizning 2025 yil 18 noyabrdagi tegishli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida hayotga tatbiq etildi. Mazkur ekologik loyiha Soliq qo‘mitasi hamda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining o‘zaro yaqin va samarali hamkorligi natijasida muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yildi.
Ekologik toza kelajakka hissa qo‘shishni istagan yurtdoshlarimiz uchun ushbu yangi xizmat turi shu yilning iyun oyidan boshlab «Soliq» mobil ilovasining eng so‘nggi yangilangan versiyasida to‘liq ishga tushirildi. Ilovadan foydalanuvchilar o‘z hayotiy va fuqarolik pozitsiyalarini ko‘rsatgan holda, to‘plangan mablag‘larini dasturning «Bank kartalari» bo‘limiga o‘tib, u yerda yangi tashkil etilgan «Daraxt va ko‘chatlar ekish jamg‘armasi» maxsus xizmati orqali onlayn tarzda oson va tez o‘tkazishlari mumkin bo‘ladi.
Shuni alohida ta’kidlash joizki, keshbek hisobidan mablag‘larni ushbu xayriya jamg‘armasiga o‘tkazish to‘liq ixtiyoriy xarakterga ega. Har bir fuqaro o‘zining topgan keshbek mablag‘ini xohlasa o‘z ehtiyojlari uchun bank kartasiga o‘tkazib oladi, xohlasa ona tabiatimiz chiroyi va sof havomiz uchun ko‘chat ekishga sovg‘a qiladi. Bu esa yurtimizda raqamli iqtisodiyot bilan ekologik madaniyat go‘zal tarzda uyg‘unlashayotganidan dalolatdir.
Ilovadagi so‘nggi texnik yangiliklar, «Yashil makon» dasturi doirasidagi eng qaynoq reportajlar va mamlakatimiz hayotiga oid eng qiziqarli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…