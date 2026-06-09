«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi

·0·Jamiyat
«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi

Yurtimizda atrof-muhit muhofazasi, ekologik tozalikni ta’minlash va yashil maydonlarni kengaytirish yo‘lida xayrli hamda innovatsion tashabbuslar izchil davom ettirilmoqda. Endilikda Davlat soliq qo‘mitasining mashhur «Soliq» («Soliq Mobile») mobil ilovasi foydalanuvchilari kundalik xaridlari va turli xizmatlar uchun o‘zlariga qaytarib berilgan (jamg‘arilgan) keshbek mablag‘larini yurtimizni yanada yashillashtirish, ya’ni daraxt va ko‘chatlar ekish ishlariga o‘z xohishlariga ko‘ra beg‘araz yo‘naltirishlari mumkin bo‘ldi. Ushbu ajoyib va tabiatsevarlikka yo‘g‘rilgan yangi imkoniyat haqida Soliq qo‘mitasi matbuot xizmati rasmiy xabar berdi.

Qayd etilishicha, jamiyatimizda «Yashil makon» umumilliy loyihasini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi ushbu qulaylik Muhtaram Prezidentimizning 2025 yil 18 noyabrdagi tegishli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida hayotga tatbiq etildi. Mazkur ekologik loyiha Soliq qo‘mitasi hamda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining o‘zaro yaqin va samarali hamkorligi natijasida muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yildi.

Ekologik toza kelajakka hissa qo‘shishni istagan yurtdoshlarimiz uchun ushbu yangi xizmat turi shu yilning iyun oyidan boshlab «Soliq» mobil ilovasining eng so‘nggi yangilangan versiyasida to‘liq ishga tushirildi. Ilovadan foydalanuvchilar o‘z hayotiy va fuqarolik pozitsiyalarini ko‘rsatgan holda, to‘plangan mablag‘larini dasturning «Bank kartalari» bo‘limiga o‘tib, u yerda yangi tashkil etilgan «Daraxt va ko‘chatlar ekish jamg‘armasi» maxsus xizmati orqali onlayn tarzda oson va tez o‘tkazishlari mumkin bo‘ladi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, keshbek hisobidan mablag‘larni ushbu xayriya jamg‘armasiga o‘tkazish to‘liq ixtiyoriy xarakterga ega. Har bir fuqaro o‘zining topgan keshbek mablag‘ini xohlasa o‘z ehtiyojlari uchun bank kartasiga o‘tkazib oladi, xohlasa ona tabiatimiz chiroyi va sof havomiz uchun ko‘chat ekishga sovg‘a qiladi. Bu esa yurtimizda raqamli iqtisodiyot bilan ekologik madaniyat go‘zal tarzda uyg‘unlashayotganidan dalolatdir.

Ilovadagi so‘nggi texnik yangiliklar, «Yashil makon» dasturi doirasidagi eng qaynoq reportajlar va mamlakatimiz hayotiga oid eng qiziqarli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiBugun, 15:14Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiBugun, 15:13Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiAndijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiBugun, 11:52Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiAndijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiBugun, 09:52Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiQidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiBugun, 08:49Qarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiQarzdorni topishga sobiq turmush o‘rtog‘i yordamlashdiBugun, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi