130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildi

·0·Jamiyat
130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildi

Byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan uzoq vaqtdan beri izlab kelinayotgan “Neksiya-3” rusumli avtotransport vositasi Toshkent shahrida topildi.

Qizig‘i shundaki, mazkur avtomobil ikki yil davomida qidiruvda yurganiga qaramay, unga tegishli bo‘lgan 130 ta ijro hujjati bo‘yicha to‘lanmagan jarimalar mavjud edi. Ya’ni, haydovchi faqat yo‘l-transport qoidalarini buzibgina qolmay, qonundan ham qochib yurgan.

Tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida ushbu “qarzdor” mashina poytaxtdagi avtomobillar saqlash maydonidan aniqlandi.

Hozirgi vaqtda transport vositasini rasmiylashtirish va barcha qarzdorlikni majburiy undirish yuzasidan tegishli choralar ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandiBankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandiBugun, 09:10Sergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiSergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiBugun, 06:22Metroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldiMetroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldiBugun, 06:17Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiChiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiBugun, 06:12Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Bugun, 04:40Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiToshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 04:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi