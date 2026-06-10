130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan uzoq vaqtdan beri izlab kelinayotgan “Neksiya-3” rusumli avtotransport vositasi Toshkent shahrida topildi.
Qizig‘i shundaki, mazkur avtomobil ikki yil davomida qidiruvda yurganiga qaramay, unga tegishli bo‘lgan 130 ta ijro hujjati bo‘yicha to‘lanmagan jarimalar mavjud edi. Ya’ni, haydovchi faqat yo‘l-transport qoidalarini buzibgina qolmay, qonundan ham qochib yurgan.
Tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida ushbu “qarzdor” mashina poytaxtdagi avtomobillar saqlash maydonidan aniqlandi.
Hozirgi vaqtda transport vositasini rasmiylashtirish va barcha qarzdorlikni majburiy undirish yuzasidan tegishli choralar ko‘rilmoqda.
…