Bishkekdagi noodatiy qo‘yxona internetni hayratda qoldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bishkek shahrida joylashgan noodatiy qo‘yxona aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Kadrlarda tadbirkor o‘z qo‘ylari uchun zamonaviy va toza sharoit yaratgani, hatto ularni ish joyidagi ofis oynasi orqali bemalol kuzatib turish imkoniga ega ekani tasvirlangan.
Qo‘yxonada yaratilgan sharoitlar oddiy chorvachilikdan ancha farq qiladi — tozalikka alohida e’tibor berilgan, hayvonlar uchun qulay muhit tashkil etilgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.
Izohlarda ayrimlar bunday yondashuvni “hayvonlarga g‘amxo‘rlik va zamonaviy chorvachilik namunasi” sifatida baholashsa, boshqalar esa “oddiy qo‘ylar uchun bunday hashamat ortiqcha xarajat” ekanini ta’kidlashmoqda.
…