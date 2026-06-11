Bishkekdagi noodatiy qo‘yxona internetni hayratda qoldirdi

·47·Jamiyat
Bishkekdagi noodatiy qo‘yxona internetni hayratda qoldirdi

Bishkek shahrida joylashgan noodatiy qo‘yxona aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Kadrlarda tadbirkor o‘z qo‘ylari uchun zamonaviy va toza sharoit yaratgani, hatto ularni ish joyidagi ofis oynasi orqali bemalol kuzatib turish imkoniga ega ekani tasvirlangan.

Qo‘yxonada yaratilgan sharoitlar oddiy chorvachilikdan ancha farq qiladi — tozalikka alohida e’tibor berilgan, hayvonlar uchun qulay muhit tashkil etilgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.

Izohlarda ayrimlar bunday yondashuvni “hayvonlarga g‘amxo‘rlik va zamonaviy chorvachilik namunasi” sifatida baholashsa, boshqalar esa “oddiy qo‘ylar uchun bunday hashamat ortiqcha xarajat” ekanini ta’kidlashmoqda.

Binoda o‘ralgan qo‘ralarda turli xil rangdagi qo‘ylar guruhi boqilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaBugun, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53Andijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaAndijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaBugun, 08:48Qashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiQashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiBugun, 08:39«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 07:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi