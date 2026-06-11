Qashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 3 yoshli tarbiyalanuvchi bog‘cha transportida unutib qoldirilishi oqibatida vafot etdi.
Makttabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 4 iyun kuni tumandagi "Zafar" mahallasi hududida joylashgan oilaviy nodavlat bog‘chada sodir bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bola issiq havoda avtomobil ichida qolib ketgan. Oqibatda u fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumgan.
Holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda voqea sabablari va mas’ul shaxslarni aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
…