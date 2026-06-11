Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildi
Mamlakatimizning boshqaruv tizimi va davlat idoralarida infratuzilmani rivojlantirish hamda aholiga xizmat ko‘rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan jiddiy islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, yurtimizda ko‘chmas mulk, yer hisobi va kadastr tizimini tubdan takomillashtirish yo‘lida yangi rahbariyat tarkibi shakllantirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli rasmiy qaroriga muvofiq, Sadriddin Abdullayevich Turdiyev Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi direktori vazifasini bajaruvchi lavozimiga rasman tayinlandi.
Mazkur muhim tayinlov munosabati bilan bugun, 11 iyun kuni agentlik binosida kengaytirilgan maxsus yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirni Urbanizatsiya qo‘mitasi raisi Sherzod Kudbiyev bevosita olib bordi. Tanqidiy va tahliliy ruhda kechgan yig‘ilish davomida mamlakatimiz kadastr tizimi faoliyatini yanada raqamlashtirish va takomillashtirish, sohadagi bugungi real vaziyat hamda yangi rahbariyat oldida turgan eng ustuvor, kechiktirib bo‘lmas asosiy vazifalar atroflicha muhokama qilindi.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, tizimga yangi rahbar etib tayinlangan Sadriddin Turdiyev huquq-tartibot organlarida katta tajriba to‘plagan professional kadrlardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida muqaddam Xorazm, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlarida bosh prokuror (viloyat prokurori) lavozimlarida mas’uliyatli vazifalarni bajargan. Mazkur yangi lavozimga o‘tgunga qadar esa O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida boshqarma prokurori sifatida samarali mehnat qilib kelayotgan edi.
Bundan tashqari, agentlik boshqaruv apparatini yanada mustahkamlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning tegishli rasmiy farmoyishi e’lon qilindi. Unga ko‘ra, tizimda ko‘p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan malakali mutaxassislar quyidagi yuqori lavozimlarga loyiq ko‘rildi:
Murod Muxtorovich Fayzullayev – Kadastr agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari etib tayinlandi (u bunga qadar Toshkent shahri Kadastr boshqarmasi boshlig‘i sifatida muvaffaqiyatli ishlab kelayotgandi);
Alisher Abduazizovich Hafizov – direktor o‘rinbosari lavozimiga loyiq ko‘rildi;
Mirsaid Sodiqovich Mirmaqsudov – direktor o‘rinbosari etib tayinlandi;
To‘lqin Mansurovich Abdullayev – direktor o‘rinbosari sifatida o‘z faoliyatini davom ettiradigan bo‘ldi.
Shuningdek, agentlik rahbarining sobiq o‘rinbosari sifatida tajriba to‘plagan Abdushukur Abdullayev esa sohadagi islohotlar izchilligini ta’minlash maqsadida Kadastr agentligi direktorining rasmiy maslahatchisi lavozimida ish boshlaydigan bo‘ldi.
Eslatib o‘tish joizki, Kadastr agentligining avvalgi rahbari Farrux Po‘latov 2025 yilning noyabr oyida Davlat Soliq qo‘mitasi raisligiga o‘tkazilgan edi. Yangi tayinlangan rahbariyat va jamoaga yurtimiz ravnaqi hamda kadastr tizimini rivojlantirish yo‘lidagi mas’uliyatli faoliyatlarida ulkan zafarlar tilab qolamiz!
Yurtimiz hayotidagi eng so‘nggi muhim tayinlovlar, davlat idoralaridagi strategik o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…