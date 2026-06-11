Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildi

·20·Jamiyat
Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildi

Mamlakatimizning boshqaruv tizimi va davlat idoralarida infratuzilmani rivojlantirish hamda aholiga xizmat ko‘rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan jiddiy islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, yurtimizda ko‘chmas mulk, yer hisobi va kadastr tizimini tubdan takomillashtirish yo‘lida yangi rahbariyat tarkibi shakllantirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli rasmiy qaroriga muvofiq, Sadriddin Abdullayevich Turdiyev Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi direktori vazifasini bajaruvchi lavozimiga rasman tayinlandi.

Mazkur muhim tayinlov munosabati bilan bugun, 11 iyun kuni agentlik binosida kengaytirilgan maxsus yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirni Urbanizatsiya qo‘mitasi raisi Sherzod Kudbiyev bevosita olib bordi. Tanqidiy va tahliliy ruhda kechgan yig‘ilish davomida mamlakatimiz kadastr tizimi faoliyatini yanada raqamlashtirish va takomillashtirish, sohadagi bugungi real vaziyat hamda yangi rahbariyat oldida turgan eng ustuvor, kechiktirib bo‘lmas asosiy vazifalar atroflicha muhokama qilindi.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, tizimga yangi rahbar etib tayinlangan Sadriddin Turdiyev huquq-tartibot organlarida katta tajriba to‘plagan professional kadrlardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida muqaddam Xorazm, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlarida bosh prokuror (viloyat prokurori) lavozimlarida mas’uliyatli vazifalarni bajargan. Mazkur yangi lavozimga o‘tgunga qadar esa O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida boshqarma prokurori sifatida samarali mehnat qilib kelayotgan edi.

Bundan tashqari, agentlik boshqaruv apparatini yanada mustahkamlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning tegishli rasmiy farmoyishi e’lon qilindi. Unga ko‘ra, tizimda ko‘p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan malakali mutaxassislar quyidagi yuqori lavozimlarga loyiq ko‘rildi:

  • Murod Muxtorovich Fayzullayev – Kadastr agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari etib tayinlandi (u bunga qadar Toshkent shahri Kadastr boshqarmasi boshlig‘i sifatida muvaffaqiyatli ishlab kelayotgandi);

  • Alisher Abduazizovich Hafizov – direktor o‘rinbosari lavozimiga loyiq ko‘rildi;

  • Mirsaid Sodiqovich Mirmaqsudov – direktor o‘rinbosari etib tayinlandi;

  • To‘lqin Mansurovich Abdullayev – direktor o‘rinbosari sifatida o‘z faoliyatini davom ettiradigan bo‘ldi.

Shuningdek, agentlik rahbarining sobiq o‘rinbosari sifatida tajriba to‘plagan Abdushukur Abdullayev esa sohadagi islohotlar izchilligini ta’minlash maqsadida Kadastr agentligi direktorining rasmiy maslahatchisi lavozimida ish boshlaydigan bo‘ldi.

Eslatib o‘tish joizki, Kadastr agentligining avvalgi rahbari Farrux Po‘latov 2025 yilning noyabr oyida Davlat Soliq qo‘mitasi raisligiga o‘tkazilgan edi. Yangi tayinlangan rahbariyat va jamoaga yurtimiz ravnaqi hamda kadastr tizimini rivojlantirish yo‘lidagi mas’uliyatli faoliyatlarida ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Yurtimiz hayotidagi eng so‘nggi muhim tayinlovlar, davlat idoralaridagi strategik o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonSadriddin TurdiyevSherzod QudbiyevSaida MirziyoyevaKadrstr agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiFarg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiBugun, 12:09O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaBugun, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53Andijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaAndijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaBugun, 08:48Qashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiQashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi