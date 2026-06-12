«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi

·0·Jamiyat
«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi

Poytaxtimiz jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirish va yo‘lovchilarga yaratilayotgan sharoitlarni zamon talablariga moslashtirish borasida muhim qadam tashlandi. Joriy yilning 13 iyun kunidan e’tiboran Toshkent metropolitenining Yer usti halqa yo‘li yo‘nalishiga tegishli bo‘lgan «Chinor» (5-bekat) bekati yo‘lovchilarni qabul qilishni vaqtinchalik to‘xtatadi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va izchil ilgari surilayotgan ushbu keng qamrovli rekonstruksiya loyihasi bekat infratuzilmasini butunlay yangilash hamda obyektning kundalik yo‘lovchi o‘tkazuvchanlik quvvatini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan. Mazkur qurilish-ta’mirlash ishlari qariyb 50 kun davom etishi rejalashtirilgan.

Rekonstruksiya jarayonida yo‘lovchilar oqimining xavfsiz va tirbandliklarsiz harakatlanishini ta’minlash maqsadida bekatning kirish hamda chiqish hududlari sezilarli darajada kengaytiriladi.

Infratuzilmani yaxshilash davomida aholining barcha qatlamlari, xususan, keksa yoshdagi otaxon va onaxonlarimiz, imkoniyati cheklangan yoki nogironligi bo‘lgan vatandoshlarimiz hamda yosh bolali yo‘lovchilarning metro xizmatidan mutlaqo qulay va to‘siqlarsiz foydalanishlariga alohida e’tibor qaratiladi. Shu maqsadda bekatda qo‘shimcha ravishda yangi avlodga mansub 12 ta zamonaviy turniket hamda yuqori sig‘imga ega bo‘lgan 4 ta zamonaviy lift o‘rnatilishi ko‘zda tutilgan.

Qurilish va ta’mirlash ishlari davrida yo‘lovchilarga transport xizmati ko‘rsatish uzluksizligini ta’minlash maqsadida tashkil etilayotgan qulayliklar bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Harakatlanish hududi (Marshrut)

Transport turi

Xizmat haqi

Ishlash tartibi

«Chinor» va «Yangihayot» bekatlari o‘rtasida

Bepul maxsus metrobuslar

0 so‘m (Mutlaqo bepul)

Metropolitenning asosiy ish jadvali asosida

Yo‘lovchilar diqqatiga! Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan vaqtinchalik noqulayliklarning oldini olish va fuqarolarimizning o‘z manzillariga kechikmay yetib borishlarini ta’minlash maqsadida, «Chinor» va «Yangihayot» metro bekatlari oralig‘ida maxsus metrobuslar (avtobuslar) qatnovi tashkil etilmoqda. Ushbu bepul transport vositalari ta’mirlash ishlari yakunlanguniga qadar, belgilangan qat’iy harakat jadvali asosida tongdan tungacha yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadi.

Mutasaddilarning ma’lum qilishicha, mazkur modernizatsiya ishlari yakuniga yetgach, «Chinor» bekati poytaxtimizning eng shinam, xavfsiz va zamonaviy transport bog‘lamalaridan biriga aylanadi. Metro yo‘lovchilaridan vaqtinchalik noqulayliklar uchun ulardan to‘g‘ri tushunishlarini so‘rab, harakat yo‘nalishlarini oldindan rejalashtirib olishlarini tavsiya etamiz.

Poytaxtimiz hayotidagi eng muhim o‘zgarishlar, transport sohasidagi yangiliklar va kundalik tizimimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiChirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiKecha, 16:12Yo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladiYo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladiKecha, 15:53Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiKadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 12:14Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiFarg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiKecha, 12:09O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaKecha, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiKecha, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi