«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi
Poytaxtimiz jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirish va yo‘lovchilarga yaratilayotgan sharoitlarni zamon talablariga moslashtirish borasida muhim qadam tashlandi. Joriy yilning 13 iyun kunidan e’tiboran Toshkent metropolitenining Yer usti halqa yo‘li yo‘nalishiga tegishli bo‘lgan «Chinor» (5-bekat) bekati yo‘lovchilarni qabul qilishni vaqtinchalik to‘xtatadi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va izchil ilgari surilayotgan ushbu keng qamrovli rekonstruksiya loyihasi bekat infratuzilmasini butunlay yangilash hamda obyektning kundalik yo‘lovchi o‘tkazuvchanlik quvvatini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan. Mazkur qurilish-ta’mirlash ishlari qariyb 50 kun davom etishi rejalashtirilgan.
Rekonstruksiya jarayonida yo‘lovchilar oqimining xavfsiz va tirbandliklarsiz harakatlanishini ta’minlash maqsadida bekatning kirish hamda chiqish hududlari sezilarli darajada kengaytiriladi.
Infratuzilmani yaxshilash davomida aholining barcha qatlamlari, xususan, keksa yoshdagi otaxon va onaxonlarimiz, imkoniyati cheklangan yoki nogironligi bo‘lgan vatandoshlarimiz hamda yosh bolali yo‘lovchilarning metro xizmatidan mutlaqo qulay va to‘siqlarsiz foydalanishlariga alohida e’tibor qaratiladi. Shu maqsadda bekatda qo‘shimcha ravishda yangi avlodga mansub 12 ta zamonaviy turniket hamda yuqori sig‘imga ega bo‘lgan 4 ta zamonaviy lift o‘rnatilishi ko‘zda tutilgan.
Qurilish va ta’mirlash ishlari davrida yo‘lovchilarga transport xizmati ko‘rsatish uzluksizligini ta’minlash maqsadida tashkil etilayotgan qulayliklar bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Harakatlanish hududi (Marshrut)
Transport turi
Xizmat haqi
Ishlash tartibi
«Chinor» va «Yangihayot» bekatlari o‘rtasida
Bepul maxsus metrobuslar
0 so‘m (Mutlaqo bepul)
Metropolitenning asosiy ish jadvali asosida
Yo‘lovchilar diqqatiga! Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan vaqtinchalik noqulayliklarning oldini olish va fuqarolarimizning o‘z manzillariga kechikmay yetib borishlarini ta’minlash maqsadida, «Chinor» va «Yangihayot» metro bekatlari oralig‘ida maxsus metrobuslar (avtobuslar) qatnovi tashkil etilmoqda. Ushbu bepul transport vositalari ta’mirlash ishlari yakunlanguniga qadar, belgilangan qat’iy harakat jadvali asosida tongdan tungacha yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadi.
Mutasaddilarning ma’lum qilishicha, mazkur modernizatsiya ishlari yakuniga yetgach, «Chinor» bekati poytaxtimizning eng shinam, xavfsiz va zamonaviy transport bog‘lamalaridan biriga aylanadi. Metro yo‘lovchilaridan vaqtinchalik noqulayliklar uchun ulardan to‘g‘ri tushunishlarini so‘rab, harakat yo‘nalishlarini oldindan rejalashtirib olishlarini tavsiya etamiz.
Poytaxtimiz hayotidagi eng muhim o‘zgarishlar, transport sohasidagi yangiliklar va kundalik tizimimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…