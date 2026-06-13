Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)

·0·Jamiyat
Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)

13 iyun kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan ko‘p qavatli turar joyning tashqi qismida yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, soat 10:21 da Nukus ko‘chasida joylashgan ko‘p qavatli uyning tashqi qismi — fasadi yonayotgani haqida shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan.

Xabar olinishi bilan qutqaruv bo‘linmalari tezkor ravishda hodisa joyiga yo‘l olgan va soat 10:23 da yetib borib, yong‘inni bartaraf etish ishlarini boshlagan. Ayni vaqtda yong‘inni to‘liq o‘chirish ishlari davom etmoqda.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qilishicha, ko‘p qavatli uyda yashovchi barcha fuqarolarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish choralari ko‘rilmoqda. Shuningdek, vaziyat mutasaddi xizmatlar tomonidan to‘liq nazoratga olingan.

Hozircha yong‘inning kelib chiqish sabablari va yetkazilgan zarar miqdori yuzasidan rasmiy ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBugun, 06:16IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32Toshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiToshkent viloyatida 344 marta yo‘l harakati qoidalari buzgan “Spark” aniqlandiKecha, 12:35Surxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiSurxondaryoda cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir kuchli oqim oqibatida cho‘kib vafot etdiKecha, 12:29Andijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiAndijonda oltinni kiprik bo‘yog‘i idishi, atir va ruchka ichida olib kirishga urinish fosh etildiKecha, 12:22Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiBuxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildiKecha, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi