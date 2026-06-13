Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildi

·0·Jamiyat
Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildi

Foto: Daryo

Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va sodir etilgan har qanday jinoyatga nisbatan jazoning muqarrarligini qaror toptirish huquq-tartibot idoralarining bosh mezoni bo‘lib qolmoqda. Jinoyat ishlari bo‘yicha Bekobod tuman sudida inson o‘limi bilan bog‘liq dahshatli jinoyatni yashirishga uringan ichki ishlar organi sobiq xodimi ustidan olib borilgan sud jarayoni yakunlanib, yakuniy hukm e’lon qilindi. Ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlari haqida «Mening Yurtim» telekanalining «Zamon» informatsion dasturida batafsil lavha namoyish etildi.

Biznes yoki ijtimoiy maqomdan qat’i nazar, qonun oldida barcha barobar ekanligini ko‘rsatgan ushbu sud majlisida mudhish voqeaning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritildi.

Mast holdagi halokat va jinoyatni yashirish urinishi

Aniqlanishicha, 1989 yilda tavallud topgan fuqaro D.N. Bekobod shahar IIB Jinoyat qidiruv bo‘limida tezkor vakil lavozimida xizmat qilib kelgan. 2025 yilning 11 dekabr kuni u o‘zining «Nexia» rusumli shaxsiy avtoulovini mast holatda boshqarib borib, «Bo‘ka—Bekobod» avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan 43 yoshli piyodani urib yuboradi.

YTHdan so‘ng, u dastlab jabrlanuvchini mashinasiga chiqarib, shifoxona tomon yo‘l olgan. Biroq yo‘lda o‘z lavozimidan ayrilishdan qo‘rqib, fikridan qaytgan va qilmishini yashirish payiga tushgan. Sobiq xodimning sud tergovida bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, u piyodaning nafas olmayotganini ko‘rgach, kuchli shok va qo‘rquv ostida qolgan. So‘ngra jinoyat izini yo‘qotish maqsadida, turmush o‘rtog‘ining ko‘magida marhumning jasadini voqea joyidan taxminan 35-40 kilometr uzoqlikda oqib o‘tuvchi «Farhod» kanaliga uloqtirib yuborgan. Mudhish qotillik qurboni bo‘lgan fuqaroning jasadi uzoq qidiruvlardan so‘ng, oradan 80 kun o‘tib suvdan topilgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Bekobodda yuz bergan ushbu shov-shuvli jinoyat ishi tafsilotlari va sud tomonidan tayinlangan qat’iy jazo chorasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jinoyat sodir etilgan vaqt

Marhumning yoshi va jasad topilgan muddat

Ayblanuvchining sobiq maqomi

Jinoyat kodeksining tegishli moddalari

Sud tomonidan tayinlangan yakuniy jazo

2025 yil 11 dekabr

43 yosh (Jasad 80 kunda topildi)

Bekobod shahar IIB tezkor vakili

266-modda (2-qism)


134-modda (Qabrni tahqirlash)

7 yil ozodlikdan mahrum qilish (3 yil mashina haydash taqiqi)

Sud zalidagi pushaymonlik va adolatli hukm

Sud protsessi davomida ayblanuvchi D.N. piyodani ko‘rgan zahoti tormozni bosganini, ammo to‘qnashuvdan qochishning imkoni bo‘lmaganini da’vo qildi. U qilgan ishidan chin ko‘ngildan pushaymonligini, voqeadan keyin Bekobod tumani IIBga o‘zi borib, aybini bo‘yniga olganini bildirdi. Shuningdek, u jazo muddatini o‘tab qaytganidan so‘ng marhumning oila a’zolariga moddiy va ma’naviy jihatdan ko‘mak berishini aytib, suddan yengillik so‘radi.

Sudning uzil-kesil qarori: Jinoyat ishlari bo‘yicha Bekobod tuman sudi har bir dalilni atroflicha o‘rganib chiqib, sobiq xodimni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi (Transport vositalari harakati xavfsizligi qoidalarini buzish) hamda 134-moddasi (Qabrni tahqirlash — jasadni suvga oqizib yuborish holati bo‘yicha) bilan aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko‘ra, unga 3 yil davomida transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan holda, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

Yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash yo‘lida olib borilayotgan islohotlar, huquq-tartibot organlaridagi tozalash ishlari, sud tizimidagi adolatli qarorlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiBugun, 10:55Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaShifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaBugun, 10:44Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiBugun, 10:35Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 06:38Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBugun, 06:16IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi