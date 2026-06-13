Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildi
Foto: Daryo
Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va sodir etilgan har qanday jinoyatga nisbatan jazoning muqarrarligini qaror toptirish huquq-tartibot idoralarining bosh mezoni bo‘lib qolmoqda. Jinoyat ishlari bo‘yicha Bekobod tuman sudida inson o‘limi bilan bog‘liq dahshatli jinoyatni yashirishga uringan ichki ishlar organi sobiq xodimi ustidan olib borilgan sud jarayoni yakunlanib, yakuniy hukm e’lon qilindi. Ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlari haqida «Mening Yurtim» telekanalining «Zamon» informatsion dasturida batafsil lavha namoyish etildi.
Biznes yoki ijtimoiy maqomdan qat’i nazar, qonun oldida barcha barobar ekanligini ko‘rsatgan ushbu sud majlisida mudhish voqeaning barcha tafsilotlariga oydinlik kiritildi.
Mast holdagi halokat va jinoyatni yashirish urinishi
Aniqlanishicha, 1989 yilda tavallud topgan fuqaro D.N. Bekobod shahar IIB Jinoyat qidiruv bo‘limida tezkor vakil lavozimida xizmat qilib kelgan. 2025 yilning 11 dekabr kuni u o‘zining «Nexia» rusumli shaxsiy avtoulovini mast holatda boshqarib borib, «Bo‘ka—Bekobod» avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan 43 yoshli piyodani urib yuboradi.
YTHdan so‘ng, u dastlab jabrlanuvchini mashinasiga chiqarib, shifoxona tomon yo‘l olgan. Biroq yo‘lda o‘z lavozimidan ayrilishdan qo‘rqib, fikridan qaytgan va qilmishini yashirish payiga tushgan. Sobiq xodimning sud tergovida bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, u piyodaning nafas olmayotganini ko‘rgach, kuchli shok va qo‘rquv ostida qolgan. So‘ngra jinoyat izini yo‘qotish maqsadida, turmush o‘rtog‘ining ko‘magida marhumning jasadini voqea joyidan taxminan 35-40 kilometr uzoqlikda oqib o‘tuvchi «Farhod» kanaliga uloqtirib yuborgan. Mudhish qotillik qurboni bo‘lgan fuqaroning jasadi uzoq qidiruvlardan so‘ng, oradan 80 kun o‘tib suvdan topilgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Bekobodda yuz bergan ushbu shov-shuvli jinoyat ishi tafsilotlari va sud tomonidan tayinlangan qat’iy jazo chorasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jinoyat sodir etilgan vaqt
Marhumning yoshi va jasad topilgan muddat
Ayblanuvchining sobiq maqomi
Jinoyat kodeksining tegishli moddalari
Sud tomonidan tayinlangan yakuniy jazo
2025 yil 11 dekabr
43 yosh (Jasad 80 kunda topildi)
Bekobod shahar IIB tezkor vakili
266-modda (2-qism)
134-modda (Qabrni tahqirlash)
7 yil ozodlikdan mahrum qilish (3 yil mashina haydash taqiqi)
Sud zalidagi pushaymonlik va adolatli hukm
Sud protsessi davomida ayblanuvchi D.N. piyodani ko‘rgan zahoti tormozni bosganini, ammo to‘qnashuvdan qochishning imkoni bo‘lmaganini da’vo qildi. U qilgan ishidan chin ko‘ngildan pushaymonligini, voqeadan keyin Bekobod tumani IIBga o‘zi borib, aybini bo‘yniga olganini bildirdi. Shuningdek, u jazo muddatini o‘tab qaytganidan so‘ng marhumning oila a’zolariga moddiy va ma’naviy jihatdan ko‘mak berishini aytib, suddan yengillik so‘radi.
Sudning uzil-kesil qarori: Jinoyat ishlari bo‘yicha Bekobod tuman sudi har bir dalilni atroflicha o‘rganib chiqib, sobiq xodimni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi (Transport vositalari harakati xavfsizligi qoidalarini buzish) hamda 134-moddasi (Qabrni tahqirlash — jasadni suvga oqizib yuborish holati bo‘yicha) bilan aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko‘ra, unga 3 yil davomida transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan holda, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash yo‘lida olib borilayotgan islohotlar, huquq-tartibot organlaridagi tozalash ishlari, sud tizimidagi adolatli qarorlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…