Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...

·12·Jamiyat
Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...

Videodan kadr

Poytaxtimiz ko‘chalarida transport vositalari soni ortib borishi bilan birga, haydovchilardan o‘zaro hurmat va sabr-toqat talab etilmoqda. Biroq, afsuski, yo‘llarda madaniyat qoidalarini unutib, arzimagan sabab tufayli mushtlashuv darajasigacha borayotgan shaxslar ham uchrab turibdi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining markaziy ko‘chalaridan birida ikki haydovchi o‘rtasida sodir bo‘lgan dahshatli mushtlashuv aks etgan videotasvirlar tarqaldi. Videoda avtomashina egalaridan biri ikkinchisiga uzun kaltaklar (tayoq) bilan tashlanib, vahshiylarcha hujum qilgani aks etgan va bu jamoatchilik o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi.

Ushbu shov-shuvli holat tez fursatda huquq-tartibot idoralarining e’tiborini tortdi va qoidabuzarlarning shaxsiga aniqlik kiritildi.

Maxtumquli ko‘chasidagi «jang»: Kimsanlar aniqlandi

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noxush voqea joriy yilning 12 iyun kuni Yashnobod tumani hududidan o‘tuvchi Maxtumquli ko‘chasida yuz bergan.

Yo‘lni bo‘lisha olmaslik oqibatida «Cobalt» rusumli avtomobil boshqaruvida bo‘lgan 1992 yilda tug‘ilgan fuqaro D.D. hamda «Nexia-3» mashinasi haydovchisi, 1998 yilda tavallud topgan Sh.A. o‘rtasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgan. Har ikki haydovchi ham o‘zaro til topishish o‘rniga, o‘z ulovlaridan tushib, atrofdagi fuqarolar xavfsizligini mutlaqo o‘ylamay, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimagan holda ko‘chaning qatnov qismida o‘zaro janjal tashkil etishgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Yashnobod tumanida yuz bergan mazkur qonunbuzarlik tafsilotlari va ko‘rilgan choralar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Voqea sodir bo‘lgan hudud va ko‘cha

Janjallashgan haydovchilar (Mashina rusumi va yoshi)

Nizoning kelib chiqish sababi

Qo‘llanilgan texnik vosita

Munosabat va ko‘rilgan chora

Yashnobod tumani, Maxtumquli ko‘chasi

«Cobalt» — D.D. (1992 y.t.)


«Nexia-3» — Sh.A. (1998 y.t.)

Ko‘chada yo‘l talashish va o‘zaro tortishuv

Uzun tayoq (kaltaklar)

Ma’muriy bayonnoma tuzilib, sudga yuborildi

Qonunbuzarlarga nisbatan jazo muqarrar

Yo‘l harakati qatnashchilarining tinchligini buzgan va transport vositalarining harakatlanishiga to‘sqinlik qilgan ushbu shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi. Mazkur holat yuzasidan har ikki bezori haydovchiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining tegishli moddasi, ya’ni mayda bezorilik alomatlari bo‘yicha rasmiy bayonnomalar rasmiylashtirildi.

IIBB ogohlantiradi: Jamoat tartibini buzish va ko‘chalarda o‘zboshimchalik bilan janjal ko‘tarish qonunan javobgarlikka sabab bo‘ladi. To‘plangan barcha hujjatlar uzil-kesil qonuniy chora ko‘rilishi va aybdorlarga tegishli jazo tayinlanishi uchun sud organiga taqdim etildi.

Aziz haydovchilar, yo‘llarda hamisha hushyor va xushmuomala bo‘ling, zero uyda sizni oilangiz kutmoqda! Poytaxtimizdagi eng so‘nggi voqealar, tezkor reydlar, yo‘l-transport hodisalari tafsilotlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentMahtumquliYashnobodCobaltNexia-3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiTurkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiBugun, 12:11AQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiAQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiBugun, 11:4720 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildi20 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildiBugun, 11:43Turkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiTurkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiBugun, 11:32Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiMudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiBugun, 11:19Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiBugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi