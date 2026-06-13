Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...
Videodan kadr
Poytaxtimiz ko‘chalarida transport vositalari soni ortib borishi bilan birga, haydovchilardan o‘zaro hurmat va sabr-toqat talab etilmoqda. Biroq, afsuski, yo‘llarda madaniyat qoidalarini unutib, arzimagan sabab tufayli mushtlashuv darajasigacha borayotgan shaxslar ham uchrab turibdi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining markaziy ko‘chalaridan birida ikki haydovchi o‘rtasida sodir bo‘lgan dahshatli mushtlashuv aks etgan videotasvirlar tarqaldi. Videoda avtomashina egalaridan biri ikkinchisiga uzun kaltaklar (tayoq) bilan tashlanib, vahshiylarcha hujum qilgani aks etgan va bu jamoatchilik o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi.
Ushbu shov-shuvli holat tez fursatda huquq-tartibot idoralarining e’tiborini tortdi va qoidabuzarlarning shaxsiga aniqlik kiritildi.
Maxtumquli ko‘chasidagi «jang»: Kimsanlar aniqlandi
Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noxush voqea joriy yilning 12 iyun kuni Yashnobod tumani hududidan o‘tuvchi Maxtumquli ko‘chasida yuz bergan.
Yo‘lni bo‘lisha olmaslik oqibatida «Cobalt» rusumli avtomobil boshqaruvida bo‘lgan 1992 yilda tug‘ilgan fuqaro D.D. hamda «Nexia-3» mashinasi haydovchisi, 1998 yilda tavallud topgan Sh.A. o‘rtasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgan. Har ikki haydovchi ham o‘zaro til topishish o‘rniga, o‘z ulovlaridan tushib, atrofdagi fuqarolar xavfsizligini mutlaqo o‘ylamay, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimagan holda ko‘chaning qatnov qismida o‘zaro janjal tashkil etishgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Yashnobod tumanida yuz bergan mazkur qonunbuzarlik tafsilotlari va ko‘rilgan choralar bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Voqea sodir bo‘lgan hudud va ko‘cha
Janjallashgan haydovchilar (Mashina rusumi va yoshi)
Nizoning kelib chiqish sababi
Qo‘llanilgan texnik vosita
Munosabat va ko‘rilgan chora
Yashnobod tumani, Maxtumquli ko‘chasi
• «Cobalt» — D.D. (1992 y.t.)
• «Nexia-3» — Sh.A. (1998 y.t.)
Ko‘chada yo‘l talashish va o‘zaro tortishuv
Uzun tayoq (kaltaklar)
Ma’muriy bayonnoma tuzilib, sudga yuborildi
Qonunbuzarlarga nisbatan jazo muqarrar
Yo‘l harakati qatnashchilarining tinchligini buzgan va transport vositalarining harakatlanishiga to‘sqinlik qilgan ushbu shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi. Mazkur holat yuzasidan har ikki bezori haydovchiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining tegishli moddasi, ya’ni mayda bezorilik alomatlari bo‘yicha rasmiy bayonnomalar rasmiylashtirildi.
IIBB ogohlantiradi: Jamoat tartibini buzish va ko‘chalarda o‘zboshimchalik bilan janjal ko‘tarish qonunan javobgarlikka sabab bo‘ladi. To‘plangan barcha hujjatlar uzil-kesil qonuniy chora ko‘rilishi va aybdorlarga tegishli jazo tayinlanishi uchun sud organiga taqdim etildi.
Aziz haydovchilar, yo‘llarda hamisha hushyor va xushmuomala bo‘ling, zero uyda sizni oilangiz kutmoqda! Poytaxtimizdagi eng so‘nggi voqealar, tezkor reydlar, yo‘l-transport hodisalari tafsilotlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…