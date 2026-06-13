O‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqda

·0·Jamiyat
O‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqda

Yevropaning eng go‘zal va rivojlangan davlatlaridan biri bo‘lmish Fransiyada mehnat faoliyatini olib borishni orzu qiluvchi yurtdoshlarimiz uchun ajoyib va daromadli imkoniyat paydo bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligi vatandoshlarimizni Fransiyaning diqqatga sazovor bo‘lgan Men va Luara hamda Rona hududlarida joylashgan zamonaviy agro-majmualarida mavsumiy mehnat qilish uchun taklif etmoqda. Mazkur loyiha doirasida yurtdoshlarimiz ushbu hududlardagi keng dalalarda sifatli meva va sabzavot hosillarini yig‘ib-terish ishlari bilan band bo‘lishlari mumkin.

Xorijda qonuniy hamda kafolatlangan daromadli ish o‘rniga ega bo‘lishni istovchilar uchun ushbu dasturning barcha shartlari va talablari rasman e’lon qilindi.

Tanlovda kimlar ishtirok eta oladi: Asosiy mezonlar

Fransiyaning yirik qishloq xo‘jaligi korxonalari va ish beruvchilari tomonidan nomzodlarga nisbatan bir qator qat’iy, ammo adolatli talablar belgilangan. Tanlovda ishtirok etish istagida bo‘lgan fuqarolar quyidagi mezonlarga mos kelishlari zarur:

  • Yosh chegarasi: 25 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan erkaklar va ayollar;

  • Til bilish darajasi: Fransuz tilida erkin muloqot qila olish ko‘nikmasi;

  • Ish tajribasi: Qishloq xo‘jaligi va dehqonchilik sohasida kamida 3 yillik mehnat staji;

  • Qonuniy maqom: Muqaddam sudlanmaganlik haqidagi ma’lumotga ega bo‘lish.

Ish faoliyatining boshlanish muddatlari ham yo‘nalishga qarab turlicha etib belgilangan. Xususan, meva dalalarida ish boshlash jarayoni joriy yilning 17 avgustidan start olsa, sabzavot yetishtirish komplekslarida mehnat qilish 1 oktyabrdan boshlanishi ko‘zda tutilgan.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Fransiyadagi mavsumiy ish joylari, beriladigan sof maosh va xarajatlarni qoplash tartibi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Faoliyat olib boriladigan hududlar

Nazarda tutilgan ish turi

Kafolatlangan sof maosh (Oyiga)

Ish boshlanish muddatlari

Dastlabki xarajatlar kimning hisobidan?

Migratsiya agentligi tomonidan ko‘rsatiladigan yordam

Men va Luara hamda Rona (Fransiya)

Meva va sabzavot hosilini yig‘ish

1650 yevro


(Sof qo‘lga tegadigan summa)

• Meva: 17 avgustdan


• Sabzavot: 1 oktyabrdan

Nomzodning o‘z hisobidan qoplanadi

Ishga joylashgach, viza va aviachipta pulining bir qismi qaytariladi

Moliyaviy sharoitlar va ariza topshirish tartibi

Ushbu dasturning eng jozibador tomoni uning maoshida bo‘lib, mavsumiy ishchilar uchun oyiga barcha soliqlardan tashqari, sof qo‘lga tegadigan 1650 yevro miqdorida kafolatlangan ish haqi to‘lab beriladi.

Dastlabki bosqichda viza rasmiylashtirish, aviatsiya chiptalarini xarid qilish, Fransiyadagi turar joy, transport hamda kundalik oziq-ovqat xarajatlari fuqaroning o‘z mablag‘lari hisobidan qoplanishi lozim. Biroq davlatimiz tomonidan mehnat migrantlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida, nomzod Fransiyada rasman ish boshlaganidan so‘ng, u tomonidan viza va aviachipta uchun sarflangan mablag‘larning muayyan bir qismi Migratsiya agentligi tomonidan qayta qoplab berilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan.

Ariza topshirish muddati: Ish beruvchi kompaniya vakillari nomzodlarni suhbatdan butunlay onlayn shaklda o‘tkazishadi. Saralash jarayonlarida ishtirok etish uchun fuqarolar tezkorlik bilan rasmiy «Xorijda ish» (labour-migration) platformasida o‘zlarining shaxsiy va batafsil ma’lumotlari aks etgan rezyume (CV) shaklini to‘ldirishlari shart. Arizalarni qabul qilish va ro‘yxatdan o‘tish joriy yilning 20 iyun sanasiga qadar davom etadi. Eslatib o‘tamiz, vaqt chegaralangan, shuning uchun imkoniyatni boy bermang!

Yevropa davlatlaridagi eng ishonchli ish o‘rinlari, xorijga qonuniy yo‘l bilan borish imkoniyatlari, Migratsiya agentligining yangi loyihalari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiTalabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiKecha, 17:01Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Kecha, 12:12Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiTurkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiKecha, 12:11AQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiAQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiKecha, 11:4720 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildi20 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildiKecha, 11:43Turkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiTurkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiKecha, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi