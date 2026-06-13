O‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqda
Yevropaning eng go‘zal va rivojlangan davlatlaridan biri bo‘lmish Fransiyada mehnat faoliyatini olib borishni orzu qiluvchi yurtdoshlarimiz uchun ajoyib va daromadli imkoniyat paydo bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligi vatandoshlarimizni Fransiyaning diqqatga sazovor bo‘lgan Men va Luara hamda Rona hududlarida joylashgan zamonaviy agro-majmualarida mavsumiy mehnat qilish uchun taklif etmoqda. Mazkur loyiha doirasida yurtdoshlarimiz ushbu hududlardagi keng dalalarda sifatli meva va sabzavot hosillarini yig‘ib-terish ishlari bilan band bo‘lishlari mumkin.
Xorijda qonuniy hamda kafolatlangan daromadli ish o‘rniga ega bo‘lishni istovchilar uchun ushbu dasturning barcha shartlari va talablari rasman e’lon qilindi.
Tanlovda kimlar ishtirok eta oladi: Asosiy mezonlar
Fransiyaning yirik qishloq xo‘jaligi korxonalari va ish beruvchilari tomonidan nomzodlarga nisbatan bir qator qat’iy, ammo adolatli talablar belgilangan. Tanlovda ishtirok etish istagida bo‘lgan fuqarolar quyidagi mezonlarga mos kelishlari zarur:
Yosh chegarasi: 25 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan erkaklar va ayollar;
Til bilish darajasi: Fransuz tilida erkin muloqot qila olish ko‘nikmasi;
Ish tajribasi: Qishloq xo‘jaligi va dehqonchilik sohasida kamida 3 yillik mehnat staji;
Qonuniy maqom: Muqaddam sudlanmaganlik haqidagi ma’lumotga ega bo‘lish.
Ish faoliyatining boshlanish muddatlari ham yo‘nalishga qarab turlicha etib belgilangan. Xususan, meva dalalarida ish boshlash jarayoni joriy yilning 17 avgustidan start olsa, sabzavot yetishtirish komplekslarida mehnat qilish 1 oktyabrdan boshlanishi ko‘zda tutilgan.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Fransiyadagi mavsumiy ish joylari, beriladigan sof maosh va xarajatlarni qoplash tartibi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Faoliyat olib boriladigan hududlar
Nazarda tutilgan ish turi
Kafolatlangan sof maosh (Oyiga)
Ish boshlanish muddatlari
Dastlabki xarajatlar kimning hisobidan?
Migratsiya agentligi tomonidan ko‘rsatiladigan yordam
Men va Luara hamda Rona (Fransiya)
Meva va sabzavot hosilini yig‘ish
1650 yevro
(Sof qo‘lga tegadigan summa)
• Meva: 17 avgustdan
• Sabzavot: 1 oktyabrdan
Nomzodning o‘z hisobidan qoplanadi
Ishga joylashgach, viza va aviachipta pulining bir qismi qaytariladi
Moliyaviy sharoitlar va ariza topshirish tartibi
Ushbu dasturning eng jozibador tomoni uning maoshida bo‘lib, mavsumiy ishchilar uchun oyiga barcha soliqlardan tashqari, sof qo‘lga tegadigan 1650 yevro miqdorida kafolatlangan ish haqi to‘lab beriladi.
Dastlabki bosqichda viza rasmiylashtirish, aviatsiya chiptalarini xarid qilish, Fransiyadagi turar joy, transport hamda kundalik oziq-ovqat xarajatlari fuqaroning o‘z mablag‘lari hisobidan qoplanishi lozim. Biroq davlatimiz tomonidan mehnat migrantlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida, nomzod Fransiyada rasman ish boshlaganidan so‘ng, u tomonidan viza va aviachipta uchun sarflangan mablag‘larning muayyan bir qismi Migratsiya agentligi tomonidan qayta qoplab berilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan.
Ariza topshirish muddati: Ish beruvchi kompaniya vakillari nomzodlarni suhbatdan butunlay onlayn shaklda o‘tkazishadi. Saralash jarayonlarida ishtirok etish uchun fuqarolar tezkorlik bilan rasmiy «Xorijda ish» (labour-migration) platformasida o‘zlarining shaxsiy va batafsil ma’lumotlari aks etgan rezyume (CV) shaklini to‘ldirishlari shart. Arizalarni qabul qilish va ro‘yxatdan o‘tish joriy yilning 20 iyun sanasiga qadar davom etadi. Eslatib o‘tamiz, vaqt chegaralangan, shuning uchun imkoniyatni boy bermang!
Yevropa davlatlaridagi eng ishonchli ish o‘rinlari, xorijga qonuniy yo‘l bilan borish imkoniyatlari, Migratsiya agentligining yangi loyihalari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…