Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldi

·42·Jamiyat
Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldi

Farg‘ona viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lum qilishicha, bugun, 14 iyun kuni O‘zbekiston tumanida Lacetti-2 va yuk mashinasi ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2008 yilda tug‘ilgan haydovchi R.N. boshqaruvidagi Lacetti-2 quvib o‘tish qoidasiga amal qilmasdan qarshi yo‘nalishga chiqqan.

Shundan so‘ng avtomobil o‘z yo‘nalishida harakatlanib kelayotgan, 1973 yilda tug‘ilgan R.O. boshqaruvidagi Faw Tiger yuk mashinasi bilan to‘qnashgan.

Hodisa oqibatida Lacetti-2 haydovchisi R.N. va avtomashinada bo‘lgan 2007 yilda tug‘ilgan yo‘lovchi Z.Sh. og‘ir jarohat olgan.

Ular shifoxonaga olib borilgan bo‘lsa-da, ko‘rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan tuman IIB tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Avvalroq Farg‘ona viloyatining Quva tumanida Nexia-2 va Onix ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgani xabar qilingan edi.

O‘sha hodisa oqibatida Nexia-2 avtomobilining 49 yoshli haydovchisi og‘ir tan jarohatlari olib, shifoxonada vafot etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiYo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiBugun, 16:31Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiUrganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 16:17Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiBugun, 12:10Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiTraktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiBugun, 12:00O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?Bugun, 10:01Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiTez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi