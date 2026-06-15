Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdi
Qamchiq dovonida navbatdagi yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Yuk avtomobili haydovchisi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida transport vositasi yo‘l chetida ag‘darilib ketgan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 14 iyun kuni soat 04:20 atrofida ro‘y bergan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yuk mashinasi harakatlanayotgan vaqtda haydovchi uni boshqarishda qiynalgan va natijada avtomobil yon tomoniga ag‘darilgan.
Hodisa oqibatida insonlar jabr ko‘rmagan. Qurbonlar va tan jarohati olganlar yo‘q. Biroq transport vositasiga yuklangan mahsulotlar yo‘l qatnov qismiga sochilib ketgan.
Voqea joyiga yetib borgan FVVning Qamchiq maxsus qidiruv-qutqaruv boshqarmasi xodimlari tezkor choralar ko‘rib, hodisa oqibatlarini bartaf etgan. Shuningdek, yo‘lda harakat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha zarur ishlar amalga oshirilgan.
Mutasaddilar haydovchilarni tog‘li hududlarda harakatlanishda ehtiyotkor bo‘lish, tezlikni me’yorda saqlash va yo‘l sharoitiga mos harakat qilishga chaqirmoqda.
…