Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdi

·8·Jamiyat
Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdi

Qamchiq dovonida navbatdagi yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Yuk avtomobili haydovchisi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida transport vositasi yo‘l chetida ag‘darilib ketgan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 14 iyun kuni soat 04:20 atrofida ro‘y bergan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yuk mashinasi harakatlanayotgan vaqtda haydovchi uni boshqarishda qiynalgan va natijada avtomobil yon tomoniga ag‘darilgan.

Hodisa oqibatida insonlar jabr ko‘rmagan. Qurbonlar va tan jarohati olganlar yo‘q. Biroq transport vositasiga yuklangan mahsulotlar yo‘l qatnov qismiga sochilib ketgan.

Voqea joyiga yetib borgan FVVning Qamchiq maxsus qidiruv-qutqaruv boshqarmasi xodimlari tezkor choralar ko‘rib, hodisa oqibatlarini bartaf etgan. Shuningdek, yo‘lda harakat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha zarur ishlar amalga oshirilgan.

Mutasaddilar haydovchilarni tog‘li hududlarda harakatlanishda ehtiyotkor bo‘lish, tezlikni me’yorda saqlash va yo‘l sharoitiga mos harakat qilishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiAndijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiBugun, 12:36Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiBugun, 12:33Fuqarolar manfaati – adolat mezoniFuqarolar manfaati – adolat mezoniBugun, 12:08Toshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiToshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiBugun, 11:32Samarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqdaSamarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqdaBugun, 10:24Toshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiToshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiBugun, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi