Andijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdi
Andijon viloyatida sement zavodi tomonidan olib borilayotgan portlatish ishlari ortidan katta miqdorda chang ko‘tarilishi kuzatilmoqda. Ushbu holat mahalliy aholi orasida jiddiy xavotir va noroziliklarga sabab bo‘lgan.
Kun.uz'ga Xo‘jaobod tumani Imom ota qishlog‘i aholisi murojaat qilib, qishloq yaqinida deyarli kunora portlatish ishlari amalga oshirilayotganini ma’lum qilgan. Ularning aytishicha, har bir portlatishdan so‘ng hududni qalin chang qoplashi odatiy holga aylangan.
Mahalliy aholining ta’kidlashicha, kuchli portlash ovozi va undan keyin havoga ko‘tarilayotgan chang bulutlari nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ayrim fuqarolar bunday holatlar bolalar va keksalar uchun ayniqsa xavfli ekanini ta’kidlamoqda.
Viloyat Ekologiya boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, mazkur portlatish ishlari Andijon WCC sement zavodi tomonidan amalga oshirilmoqda. Idora ushbu holat nazoratga olinganini bildirib, hozirda vaziyat yuzasidan o‘rganish ishlari olib borilayotganini ma’lum qilgan.
Mutasaddilar tomonidan qo‘shimcha choralar ko‘rilishi va ekologik talablarga rioya etilishi masalasi ham ko‘rib chiqilmoqda.
…