Farg‘onada 3 ta avtomobil yonib ketdi, qurbonlar bor

·38·Jamiyat
Farg‘onada 3 ta avtomobil yonib ketdi, qurbonlar bor

Farg‘ona viloyatining Yozyovon tumanida sodir bo‘lgan yong‘in oqibatida 3 ta avtomobil yonib ketdi va 2 nafar fuqaro halok bo‘ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 16 iyun kuni soat 22:16 da viloyat FVBga “112” tizimi orqali Yozyovon tumanidagi “Soy bo‘yi” mahallasi hududida avtomobil yonayotgani haqida xabar kelib tushgan.

Xabardan so‘ng qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, qisqa vaqt ichida yong‘inni bartaraf etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, “Soy bo‘yi” mahallasida joylashgan qarovsiz noturar binodan 60 kvadrat metr maydon hamda Labo, Hyundai va Mercedes-Benz rusumli 3 ta avtomobil yongan.

Hodisa joyiga viloyat FVB rahbariyati, tuman FVB mas’ullari va hamkor tashkilotlar xodimlari chiqqan.

Birlamchi ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida 2 nafar fuqaro halok bo‘lgan, yana 3 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan.

Ayni vaqtda holat yuzasidan tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Farg'onaYozyovonLaboHyundaiMercedes-Benz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda savdo do‘konlari va omborxonada yirik yong‘in chiqdiNavoiyda savdo do‘konlari va omborxonada yirik yong‘in chiqdiBugun, 05:49Toshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldiToshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldiKecha, 18:54Samarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qSamarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qKecha, 17:14Toshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiToshkent va Samarqand viloyatlarida muzlatgich va hojatxona shaxtasidan narkotik moddalar topildiKecha, 12:37Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiKecha, 12:24Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiTurkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiKecha, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi