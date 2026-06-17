Navoiyda savdo do‘konlari va omborxonada yirik yong‘in chiqdi
Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida oziq-ovqat va qurilish mahsulotlari sotiladigan savdo do‘konlari hamda omborxonada yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, 16 iyun kuni soat 18:35 da “Mustaqillik” mahallasi Amir Temur ko‘chasida joylashgan “El Baraka Ul Haq” MCHJ hamda “Lider Bazar” YATTga tegishli oziq-ovqat va qurilish mollari do‘konlari hamda omborxona yonayotgani haqida FVBga xabar kelib tushgan.
Xabar asosida voqea joyiga Uchquduq tumani FVB, NKMK AJ va “Navoiyuran” DKning yong‘in-qutqaruv bo‘linmalaridan jami 6 ta maxsus ekipaj jalb qilingan.
Qutqaruvchilar hodisa joyiga soat 18:38 da yetib borib, soat 19:06 da yong‘inni qurshab olgan va soat 20:05 da to‘liq bartaraf etgan.
Yong‘in oqibatida savdo do‘konlari va qurilish mahsulotlari saqlangan hududning taxminan 300 kvadrat metr qismi zararlangan. Shu bilan birga, 2 ming kvadrat metr maydon yong‘indan saqlab qolingan.
Hozircha tan jarohati olgan fuqarolar haqida ma’lumot kelib tushmagan.
…