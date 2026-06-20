Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldi

·22·Jamiyat
Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldi

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanidagi «Sh. Burxonov» mahallasi, Qorasuv-2 dahasida gaz quvuriga zarar yetdi.

Ma’lum qilinishicha, yer ustida joylashgan past bosimli gaz quvuri ustiga daraxt qulab tushgan.

Oqibatda gaz quvuri shikastlangan va xavfsizlik choralari doirasida gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatilgan.

Hodisa sabab Qorasuv-2 dahasidagi 5 ta ko‘p qavatli turar joy gaz ta’minotidan uzilgan.

Ayni paytda avariya holatini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda.

Mutasaddilarning bildirishicha, ta’mirlash ishlari yakunlanganidan so‘ng iste’molchilar oldindan ogohlantirilgan holda gaz ta’minoti qayta tiklanadi.

«Hududgaz Poytaxt» gaz ta’minoti filiali yuzaga kelgan noqulayliklar uchun aholidan uzr so‘radi.

ToshkentMirzo Ulug'bekQorasuv-2Hududgaz Poytaxt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiBugun, 15:40Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda