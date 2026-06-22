Urgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildi

·12·Jamiyat
Urgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildi

Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Samarqand viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog‘liq holat aniqlandi.

Ma’lum qilinishicha, Urgut tumanida yashovchi 1990, 1998 va 2008 yillarda tug‘ilgan uch nafar mahalliy fuqaro 2 kilogramm 80 gramm gashish moddasini shartli xaridorga 27,4 ming AQSH dollariga sotayotgan paytda ushlangan.

Tezkor tadbir vaqtida giyohvandlik vositasi va boshqa ashyoviy dalillar rasmiylashtirib olingan. Ushlangan shaxslardan biri muqaddam aynan giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangani ham aniqlangan.

Hozirda uch nafar gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, bunday jinoyat uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.

UrgutSamarqandDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiKecha, 22:28Mirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladiKecha, 21:20Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiKorrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiKecha, 21:11Qashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiQashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiKecha, 20:48To‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiTo‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiKecha, 19:38Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiQibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi