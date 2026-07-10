APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildi

·30·Jamiyat
APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildi

Kiberfiribgarlar fuqarolarni aldashning yana bir xavfli usulidan foydalangani ma’lum bo‘ldi. Navoiy viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan zararli APK ilovalari orqali bank kartalariga noqonuniy kirib, katta miqdordagi mablag‘larni o‘zlashtirib kelgan jinoiy guruh fosh etildi.

Viloyat IIB ma’lumotiga ko‘ra, tergovga bir fuqaroning bank hisobvarag‘idan katta miqdordagi mablag‘ izsiz yechib olingani haqidagi murojaati asos bo‘lgan. Aniqlanishicha, jabrlanuvchiga noma’lum shaxs tomonidan zararli APK fayl yuborilgan. Uni o‘rnatgach, firibgarlar shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritgan va fuqaroning E-auksion tizimidagi ma’lumotlaridan foydalanib, bank kartasidagi 230 million so‘m mablag‘ni o‘zlashtirgan.

«Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida o‘tkazilgan tezkor operatsiya davomida mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan uch nafar shaxs qo‘lga olindi.

Oq fonda yuzlari xiralashtirilgan uch kishining surati.

Tergov jarayonida ushbu guruh faqat bitta holat bilan cheklanmagani ma’lum bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular respublika bo‘ylab 21 nafar fuqaroning jami 336 million so‘m mablag‘ini kiberfiribgarlik yo‘li bilan talon-toroj qilgan.

Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi (o‘g‘rilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

So‘nggi oylarda mamlakatda Telegram orqali zararli APK fayllar tarqatish bilan bog‘liq kiberjinoyatlar ko‘paygani kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan mutaxassislar fuqarolarga noma’lum manbalardan kelgan APK fayllarini yuklab olmaslik, shaxsiy ma’lumotlarini hech kimga taqdim etmaslik va faqat ishonchli manbalardan dastur o‘rnatishni tavsiya etmoqda.

NavoiyE-auksionTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Bugun, 10:11Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiDenovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiBugun, 09:47Noodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiNoodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 09:25Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Bugun, 09:15Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiToshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiBugun, 01:26Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBeruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKecha, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi