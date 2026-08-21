Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...

·15·Jamiyat
Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...
Qisqacha

Raqobat qo'mitasi «Maktab bozorlari»dagi narxlar barqarorligini muntazam monitoring qiladi va tadbirkorlarni maktab tovarlari narxini asossiz oshirmaslikka chaqirdi. Yangi o'quv yili arafasida ushbu bozorlarda maktab formasi, darsliklar hamda o'quv-yozuv qurollarini xarid qilish mumkin. Savdo subyektlaridan qonunchilikka rioya qilish, tovarlar sifatini ta'minlash va xaridorlarga mahsulot haqida to'liq, aniq ma'lumot berish talab etilmoqda.

Yangi o‘quv yili arafasida O‘zbekistonda an’anaviy «Maktab bozorlari» faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Ota-onalar va o‘quvchilar bu yerlarda maktab formasi, darsliklar hamda o‘quv-yozuv qurollarini qulay narxlarda xarid qilishlari mumkin.

Raqobat qo‘mitasi esa tadbirkorlarni maktab uchun zarur mahsulotlar narxini asossiz ravishda oshirmaslikka chaqirdi.

1. Tadbirkorlarga muhim talab

Qo‘mita savdo subyektlaridan:

  • mahsulot narxini asossiz oshirmaslik;

  • qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilish;

  • tovarlar sifatini ta’minlash;

  • xaridorlarga mahsulot haqida to‘liq va aniq ma’lumot berishni talab qilmoqda.

2. Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Maktab tovarlarini xarid qilishda mahsulotning:

  • sifati;

  • ishlab chiqaruvchisi;

  • narxi

bilan tanishish tavsiya etilmoqda.

Raqobat qo‘mitasi «Maktab bozorlari»dagi narxlar barqarorligini muntazam monitoring qilib boradi.

3. Narx asossiz oshirilsa, qayerga murojaat qilish mumkin?

Agar fuqarolar maktab tovarlari narxi sun’iy yoki asossiz oshirilganiga duch kelsa, Raqobat qo‘mitasining 1159 yagona ishonch telefoni orqali murojaat qilishi mumkin.

Shu tariqa, yangi o‘quv yili oldidan maktab tovarlariga bo‘lgan talab ortishi ortidan narxlarning asossiz ko‘tarilishiga yo‘l qo‘ymaslik choralari kuchaytirilmoqda.

O'zbekistonRaqobat qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiXonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiBugun, 09:22Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiBugun, 08:46Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 08:28Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiBugun, 07:54«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdiBugun, 06:36Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi