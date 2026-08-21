Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...
Raqobat qo'mitasi «Maktab bozorlari»dagi narxlar barqarorligini muntazam monitoring qiladi va tadbirkorlarni maktab tovarlari narxini asossiz oshirmaslikka chaqirdi. Yangi o'quv yili arafasida ushbu bozorlarda maktab formasi, darsliklar hamda o'quv-yozuv qurollarini xarid qilish mumkin. Savdo subyektlaridan qonunchilikka rioya qilish, tovarlar sifatini ta'minlash va xaridorlarga mahsulot haqida to'liq, aniq ma'lumot berish talab etilmoqda.
Yangi o‘quv yili arafasida O‘zbekistonda an’anaviy «Maktab bozorlari» faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Ota-onalar va o‘quvchilar bu yerlarda maktab formasi, darsliklar hamda o‘quv-yozuv qurollarini qulay narxlarda xarid qilishlari mumkin.
Raqobat qo‘mitasi esa tadbirkorlarni maktab uchun zarur mahsulotlar narxini asossiz ravishda oshirmaslikka chaqirdi.
1. Tadbirkorlarga muhim talab
Qo‘mita savdo subyektlaridan:
mahsulot narxini asossiz oshirmaslik;
qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilish;
tovarlar sifatini ta’minlash;
xaridorlarga mahsulot haqida to‘liq va aniq ma’lumot berishni talab qilmoqda.
2. Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?
Maktab tovarlarini xarid qilishda mahsulotning:
sifati;
ishlab chiqaruvchisi;
narxi
bilan tanishish tavsiya etilmoqda.
Raqobat qo‘mitasi «Maktab bozorlari»dagi narxlar barqarorligini muntazam monitoring qilib boradi.
3. Narx asossiz oshirilsa, qayerga murojaat qilish mumkin?
Agar fuqarolar maktab tovarlari narxi sun’iy yoki asossiz oshirilganiga duch kelsa, Raqobat qo‘mitasining 1159 yagona ishonch telefoni orqali murojaat qilishi mumkin.
Shu tariqa, yangi o‘quv yili oldidan maktab tovarlariga bo‘lgan talab ortishi ortidan narxlarning asossiz ko‘tarilishiga yo‘l qo‘ymaslik choralari kuchaytirilmoqda.
…