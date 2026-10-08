Toshkentda chiqindi maydonchasidagi noodatiy e’lon ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda

·46·Jamiyat
Toshkentda chiqindi maydonchasidagi noodatiy e’lon ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda

Toshkentning Yunusobod tumanida 15 yoshgacha bo‘lgan bolalarga maishiy chiqindilarni tashqariga olib chiqish taqiqlangani haqidagi e’lon ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Tarqalgan suratda chiqindi yig‘ish maydonchasi yaqiniga o‘rnatilgan e’londa 15 yoshga to‘lmagan bolalarga chiqindilarni tashqariga olib chiqish mumkin emasligi qayd etilgan.

Mazkur yozuv Yunusobod tumanining 4-mavzesidagi 51-uy yaqinida joylashgan chiqindi yig‘ish maydonchasida aniqlangani aytilmoqda.

Biroq e’londa bunday cheklov joriy etilishiga nima sabab bo‘lgani yoki uning qaysi tartib asosida belgilanganiga izoh berilmagan.

Hozircha mazkur taqiqning sababi va kim tomonidan o‘rnatilgani yuzasidan qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Yunusobod tumaniqoqo yig‘ish15 yoshdan kam yoshlarToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)28 sentabr 14:08Olmaliqda chiqindi quvuri yorilib ketdiOlmaliqda chiqindi quvuri yorilib ketdi6 avgust 05:42Uch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiUch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdi12 iyul 15:43Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdiQurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi16 may 07:00To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiTo‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldi1 avgust 18:10Toshkent ko‘chalaridagi noodatiy transport vositasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv uyg‘otdiToshkent ko‘chalaridagi noodatiy transport vositasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv uyg‘otdi6 may 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?