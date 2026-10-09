Qirg‘izistonlik qizning o‘zbek yigitiga turmushga chiqqani tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)
Qirg‘izistonlik qizning o‘zbek yigiti bilan oila qurgani aks etgan to‘y lavhalari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikning diqqatini tortdi. Ikki yoshning baxtli kunidan olingan surat va videolar foydalanuvchilar orasida qiziqish uyg‘otdi.
Quvonchli marosimda kelin-kuyovning yaqinlari, qarindoshlari hamda mehmonlar ishtirok etib, yoshlarning yangi hayot yo‘liga qadam qo‘yishiga guvoh bo‘lishdi. To‘yda milliy urf-odatlar va oilaviy qadriyatlarning aks etishi ushbu kunning o‘ziga xos muhitini yanada boyitdi.
Turli millat vakillarining bir oila bo‘lib birlashishi xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro hurmat va mehr-oqibatning go‘zal ifodasi hisoblanadi.
Yangi qurilgan oilaga mustahkam muhabbat, totuvlik va uzoq yillik baxt tilaymiz!
Izohlar 0
…