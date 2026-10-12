Katta Chimyonda adashib qolgan 7 nafar fuqaro qutqarildi (video)

·53·Jamiyat
Katta Chimyonda adashib qolgan 7 nafar fuqaro qutqarildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Katta Chimyon tog‘ida dam oluvchilarning hayoti uchun xavfli vaziyat yuzaga keldi, 7 nafar fuqaro noqulay ob-havo va murakkab yo‘nalish sababli yo‘ldan adashib qoldi.
  • Tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari natijasida barcha fuqarolar xavfsiz hududga olib chiqildi va hech kim tan jarohati olmadi.
  • Qutqaruvchilar fuqarolarni xavfli nishabliklardan olib o‘tishda maxsus tog‘ anjomlari va arqonlardan foydalangan.

Toshkent viloyatining so‘lim va murakkab relefga ega bo‘lgan Bo‘stonliq tumanidagi Katta Chimyon tog‘ida dam oluvchilarning hayoti uchun xavfli vaziyat yuzaga keldi. 11 oktyabr kuni tog‘ yonbag‘irlariga sayr qilish maqsadida ko‘tarilgan 7 nafar fuqaro noqulay ob-havo va murakkab yo‘nalish sababli yo‘ldan adashib, pastga mustaqil tusha olmay qolgan.

Olib borilgan tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari natijasida barcha fuqarolar o‘z vaqtida xavfsiz hududga olib chiqildi va hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmadi.

Qorli va sirpanchiq so‘qmoqlar: Qutqaruv jarayoni qanday kechdi?

Voqea joyidan olingan tasvirlarda tog‘ bag‘ridagi sharoit keskinlashgani va harakatlanish nihoyatda qiyinlashgani yaqqol ko‘rinadi:

  • Qor bosgan xavfli yonbag‘irlar: Tog‘ning yuqori qismida qor yoqqani bois yer sirpanchiq bo‘lib qolgan, bu esa sayyohlarning mustaqil harakatlanishini deyarli imkonsiz qilgan;

  • Maxsus anjomlardan foydalanish: Qutqaruvchilar fuqarolarni xavfli nishabliklardan olib o‘tishda maxsus tog‘ anjomlari va arqonlardan foydalanib, ularni bir-biriga bog‘lagan holda ehtiyotkorlik bilan pastga tushirishgan;

  • Tog‘ g‘oridagi vaqtinchalik boshpana: Ma’lum bo‘lishicha, sayyohlar yordam yetib kelguniga qadar tik qoya ostidagi tabiiy g‘or va qoya yoriqlariga kirib, sovuq shamoldan jon saqlashga majbur bo‘lishgan.

Tog‘ sayyohlari uchun muhim eslatma

Kuz faslining kelishi bilan tog‘li hududlarda harorat tez pasayib, kutilmaganda qor yog‘ishi va tuman tushishi kuzatiladi. Shu sababli mutaxassislar fuqarolardan quyidagi xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishni so‘raydi:

  • Toqqa chiqishdan oldin ob-havo prognozi bilan jiddiy tanishib chiqish;

  • Notanish va murakkab marshrutlarga malakali yo‘lboshlovchi (gid)siz chiqmaslik;

  • Issiq kiyim, qulay maxsus poyabzal va aloqa vositalarini doimo shay holatda saqlash.

O‘z vaqtida ko‘rilgan choralar tufayli qutqarilgan fuqarolarning sog‘lig‘i joyida bo‘lib, tibbiy yordamga ehtiyoj sezilmagan.

Katta ChimyonBo‘stonliq tumaniToshkent viloyatiQutqaruv operatsiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi6 iyul 10:57Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdi31 iyul 12:00Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildi9 sentabr 14:58Ohangaronda besh kishi kechasi tog‘da adashib qoldiOhangaronda besh kishi kechasi tog‘da adashib qoldi7 oktabr 14:41Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi7 iyul 11:57Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiHindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildi3 oktabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi