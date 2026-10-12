Katta Chimyonda adashib qolgan 7 nafar fuqaro qutqarildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Katta Chimyon tog‘ida dam oluvchilarning hayoti uchun xavfli vaziyat yuzaga keldi, 7 nafar fuqaro noqulay ob-havo va murakkab yo‘nalish sababli yo‘ldan adashib qoldi.
- Tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari natijasida barcha fuqarolar xavfsiz hududga olib chiqildi va hech kim tan jarohati olmadi.
- Qutqaruvchilar fuqarolarni xavfli nishabliklardan olib o‘tishda maxsus tog‘ anjomlari va arqonlardan foydalangan.
Toshkent viloyatining so‘lim va murakkab relefga ega bo‘lgan Bo‘stonliq tumanidagi Katta Chimyon tog‘ida dam oluvchilarning hayoti uchun xavfli vaziyat yuzaga keldi. 11 oktyabr kuni tog‘ yonbag‘irlariga sayr qilish maqsadida ko‘tarilgan 7 nafar fuqaro noqulay ob-havo va murakkab yo‘nalish sababli yo‘ldan adashib, pastga mustaqil tusha olmay qolgan.
Olib borilgan tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari natijasida barcha fuqarolar o‘z vaqtida xavfsiz hududga olib chiqildi va hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmadi.
Qorli va sirpanchiq so‘qmoqlar: Qutqaruv jarayoni qanday kechdi?
Voqea joyidan olingan tasvirlarda tog‘ bag‘ridagi sharoit keskinlashgani va harakatlanish nihoyatda qiyinlashgani yaqqol ko‘rinadi:
Qor bosgan xavfli yonbag‘irlar: Tog‘ning yuqori qismida qor yoqqani bois yer sirpanchiq bo‘lib qolgan, bu esa sayyohlarning mustaqil harakatlanishini deyarli imkonsiz qilgan;
Maxsus anjomlardan foydalanish: Qutqaruvchilar fuqarolarni xavfli nishabliklardan olib o‘tishda maxsus tog‘ anjomlari va arqonlardan foydalanib, ularni bir-biriga bog‘lagan holda ehtiyotkorlik bilan pastga tushirishgan;
Tog‘ g‘oridagi vaqtinchalik boshpana: Ma’lum bo‘lishicha, sayyohlar yordam yetib kelguniga qadar tik qoya ostidagi tabiiy g‘or va qoya yoriqlariga kirib, sovuq shamoldan jon saqlashga majbur bo‘lishgan.
Tog‘ sayyohlari uchun muhim eslatma
Kuz faslining kelishi bilan tog‘li hududlarda harorat tez pasayib, kutilmaganda qor yog‘ishi va tuman tushishi kuzatiladi. Shu sababli mutaxassislar fuqarolardan quyidagi xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishni so‘raydi:
Toqqa chiqishdan oldin ob-havo prognozi bilan jiddiy tanishib chiqish;
Notanish va murakkab marshrutlarga malakali yo‘lboshlovchi (gid)siz chiqmaslik;
Issiq kiyim, qulay maxsus poyabzal va aloqa vositalarini doimo shay holatda saqlash.
O‘z vaqtida ko‘rilgan choralar tufayli qutqarilgan fuqarolarning sog‘lig‘i joyida bo‘lib, tibbiy yordamga ehtiyoj sezilmagan.
Izohlar 0
…