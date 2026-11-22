Nodirbek Abdusattorov Budapesht turnirini 23-o‘rinda yakunladi: qancha pul ishladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov Budapeshtda o‘tkazilgan Total Chess turnirini 24 nafar ishtirokchi orasida 23-o‘rinda yakunladi.
- Musobaqa davomida blits va tezkor klassika bahslarida kutilgan natijani qayd eta olmagan shaxmatchimiz, yakunda Vayshali ustidan g‘alaba qozonib, ushbu o‘rinni egalladi.
- Muvaffaqiyatsiz chiqishlarga qaramay, Nodirbek Abdusattorov turnir natijalariga ko‘ra 11 000 AQSH dollari miqdoridagi mukofot pulini qo‘lga kiritdi.
Budapeshtda o‘tkazilgan Total Chess turniri o‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov uchun omadsiz yakunlandi. 24 shaxmatchi ishtirok etgan musobaqaning umumiy jadvalida hamyurtimiz 23-o‘rinni egalladi. Shunga qaramay, u turnir natijasiga ko‘ra 11 ming dollarlik mukofotga ega bo‘ldi.
O‘zbekistonning yetakchi shaxmatchilaridan biri Nodirbek Abdusattorov Budapeshtdagi Total Chess turnirida kutilgan natijani qayd eta olmadi. Musobaqaning asosiy bosqichlaridagi omadsiz chiqishlar va o‘rinlar uchun bahslardagi natijalar uni umumiy jadvalning quyi qismida qoldirdi.
24 nafar shaxmatchi qatnashgan turnirda Abdusattorov 23-o‘rinni egalladi. Ushbu natija uchun o‘zbekistonlik grossmeyster 11 000 AQSH dollari bilan mukofotlandi.
Blits va tezkor klassikadagi natijalar kutilganday bo‘lmadi
Nodirbek Abdusattorov uchun turnirning dastlabki bosqichlari muvaffaqiyatsiz kechdi. Blits bahslarida o‘tkazilgan dastlabki 9 ta turada u 2,5 ochko to‘plab, 22-o‘rinda qoldi.
Tezkor klassika bo‘yicha A guruhida ham shaxmatchimiz o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmadi. 10 ta partiyada Abdusattorov faqat bir marta g‘alaba qozondi, olti uchrashuvda durang o‘ynadi va uch marta mag‘lubiyatga uchradi.
9 ochko bilan guruhda 6-o‘rinni egallagan Nodirbek 21–24-o‘rinlar uchun bahslarda ishtirok etishga majbur bo‘ldi.
Praggnanandha bilan bahs Abdusattorov uchun hal qiluvchi bo‘ldi
21–24-o‘rinlar uchun bahslarning yarimfinalida Nodirbek Abdusattorov hindistonlik grossmeyster Rameshbabu Praggnanandhaga qarshi maydonga chiqdi.
Ikki shaxmatchi o‘rtasidagi bellashuv ikki kun davom etdi. Birinchi kungi bahslarda Praggnanandha 9:11 hisobida ustun keldi.
Ikkinchi kungi o‘yinlarda esa Abdusattorov tezkor klassika oldidan 8,5:3,5 hisobida oldinda edi. Biroq hal qiluvchi partiyada hindistonlik shaxmatchining g‘alabasi vaziyatni o‘zgartirdi. Yakuniy hisob 8,5:11,5 ko‘rinishiga keldi va Praggnanandha keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Bu natijadan keyin Abdusattorov uchun turnirda 23-o‘rindan yuqori ko‘tarilish imkoniyati qolmadi.
Vayshali ustidan g‘alaba Nodirbekka 23-o‘rinni berdi
Praggnanandhaga mag‘lub bo‘lganidan keyin Nodirbek Abdusattorov Vayshaliga qarshi o‘rinlar uchun bahsda ishtirok etdi.
Ikki kunlik bellashuvda o‘zbekistonlik grossmeyster g‘alaba qozonib, musobaqani 23-o‘rinda yakunlashga muvaffaq bo‘ldi. Bu turnirdagi eng yuqori mumkin bo‘lgan natija edi.
Total Chess turniri g‘olibi 80 ming dollar oldi
Budapeshtdagi Total Chess turniri g‘olibligi eronlik grossmeyster Alirizo Firuzjaga nasib etdi. U musobaqadagi birinchi o‘rin uchun 80 000 AQSH dollari bilan mukofotlandi.
Nodirbek Abdusattorov esa turnirni 23-o‘rinda yakunlab, 11 000 dollar ishlab oldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…