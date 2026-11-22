Safardagi 5 ta gol va to‘rtlik benefis: «Roma» «Parma» maydonida qanday g‘alaba qozondi?
Italiya chempionatining 12-turida «Roma» safarda «Parma»ga 5 ta gol urib, 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi. «Ennio Tardini» stadionida kechgan bellashuvda rimliklar to‘purari Malen poker qayd etdi.
Uchrashuvda hisob 39-daqiqada Malenning aniq zarbasi bilan ochildi. Ikkinchi bo‘lim boshida Elpege (54') muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalar «Roma»ning ustunligida o‘tdi: Malen yana uch bor (68', 77', 90') raqib darvozasini ishg‘ol qildi, orada Mora (71') ham o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Mazkur g‘alabadan so‘ng Jan Pero Gasperini boshqaruvidagi «Roma» ochkolarini 30 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi va peshqadam «Latsio»ni (32 ochko) ta’qib etmoqda. «Parma» esa 8 ochko bilan 17-pog‘onada qoldi.
Ko‘rsatkichlar
«Parma»
«Roma»
Yakuniy hisob
1
5
Gollar
Elpege (54')
Malen (39', 68', 77', 90'), Mora (71')
Turnirdagi o‘rni / Ochko
17-o‘rin (8 ochko)
2-o‘rin (30 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkib
A Seriya. 12-tur«Parma» — «Roma» 1:521 noyabr, «Ennio Tardini»Gollar: Elpege (54) — Malen (39, 68, 77, 90), Mora (71).
«Roma»: Svilar, Manchini, Balerdi (Ndika, 56), Ermoso, Lulli (Uesli, 56), Kristante, Kone, Molina (Kuliyerakis, 83), Dibala (Soule, 62), Mora (Pisilli, 83), Malen.
Sizningcha, Malenning pokeri va safardagi yirik g‘alaba «Roma»ga mavsum davomida «Latsio» bilan chempionlik uchun kurashda qanday qo‘shimcha sur’at beradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…