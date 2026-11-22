O‘zbekistonlik bokschi Sayat Ilyasov Qozog‘iston fuqaroligini oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston terma jamoasi safida xalqaro medallarni qo‘lga kiritgan bokschi Sayat Ilyasov Qozog‘iston fuqaroligini olish jarayonini yakunladi.
- Sportchining murabbiyi Yerdos Janabergenovga ko‘ra, Qozog‘iston prezidenti bokschi fuqaroligini tasdiqlovchi farmonni imzolagan va hujjatlar rasmiylashtirish uchun topshirilgan.
- Hozirda Sayat Ilyasov Qozog‘iston terma jamoasi bilan birgalikda Turkeston viloyatidagi «Almatau» bazasida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inida ishtirok etmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi safida xalqaro medallarga erishgan yosh bokschi Sayat Ilyasov Qozog‘iston fuqaroligini olish jarayonini yakunladi. Unga fuqarolik berish to‘g‘risidagi farmon imzolangan, tegishli hujjatlar rasmiylashtirish uchun topshirilgan. Endi sportchi Qozog‘iston terma jamoasi safida xalqaro musobaqalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo‘lishi kutilmoqda.
O‘zbekistonlik bokschining Qozog‘istonga ko‘chib o‘tishi va yangi terma jamoa sharafini himoya qilish niyati bir necha oydan beri muhokama qilinayotgan edi. Fuqarolikni rasmiylashtirish bilan bog‘liq jarayon sabab Sayat Ilyasov bir muddat Qozog‘iston boks jamoasiga to‘liq qo‘shila olmagan, hatto mamlakat chempionatini ham o‘tkazib yuborgan.
Endi esa bu jarayonda muhim bosqich ortda qoldi. Sportchining murabbiyi Yerdos Janabergenov Qozog‘iston fuqaroligi berish to‘g‘risidagi farmon imzolanganini va hujjatlar rasmiylashtirish jarayoniga kiritilganini ma’lum qildi. Bu haqda Sports.kz nashri jurnalist Aslan Kajenov bilan suhbatga tayanib xabar berdi.
Qozog‘iston prezidenti fuqarolik berish to‘g‘risidagi farmonni imzolagan
Bokschining murabbiyi Yerdos Janabergenovning aytishicha, davlat rahbari Sayat Ilyasovga fuqarolik berish to‘g‘risidagi farmonni imzolaganidan keyin ular migratsiya politsiyasiga murojaat qilib, zarur hujjatlarni topshirishgan.
Hujjatlarni juda tez va samarali rasmiylashtirishda yordam bergan barcha mutasaddilarga minnatdorlik bildiraman. Sayat misolida yana ko‘plab kuchli qon-qarindosh qardoshlarimiz Qozog‘istonga kelib, mamlakatimiz sharafini himoya qiladi, deb o‘ylayman, — dedi murabbiy.
Janabergenovning ma’lum qilishicha, fuqarolik berish to‘g‘risidagi farmon imzolangan va tegishli hujjatlar ikki kun oldin rasmiylashtirish uchun topshirilgan. Bokschining pasportni olishi uchun shaxsan imzo qo‘yish va fotosuratga tushish kabi rasmiy jarayonlar qolgan.
Murabbiyning rejasiga ko‘ra, Sayat Ilyasov Qozog‘iston fuqarosi pasportini Yangi yilgacha qo‘lga kiritishi mumkin.
Sayat Ilyasov hozir qayerda va qanday musobaqaga tayyorlanmoqda?
Ayni paytda Sayat Ilyasov Qozog‘iston terma jamoasi bilan Turkeston viloyatidagi «Almatau» o‘quv-mashg‘ulot bazasida yig‘in o‘tkazmoqda.
Yaqin kunlarda Toshkentda boks bo‘yicha Jahon kubogining final bosqichi o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Qozog‘iston terma jamoasi ham ushbu musobaqada ishtirok etadi. Ilyasov hozir milliy jamoa bilan birga tayyorgarlik ko‘rib, yig‘indagi sportchilarga yordam bermoqda.
Biroq bokschining mazkur musobaqada Qozog‘iston nomidan rasman ishtirok etishi haqida murabbiy suhbatda aniq ma’lumot bermagan.
Sayat Ilyasov nima uchun O‘zbekistondan Qozog‘istonga ko‘chib o‘tdi?
Sayat Ilyasov O‘zbekiston terma jamoasi safida bir qator xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan yosh bokschilardan biri hisoblanadi.
Uning sportdagi asosiy natijalari quyidagicha:
2022 yil — yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati bronza medali;
2023 yil — Osiyo chempionati kumush medali;
2025 yil — 22 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasida Osiyo chempioni;
2025 yil — IBA jahon chempionati ishtirokchisi.
Bokschi joriy yil yanvar oyining oxirida tarixiy vatani hisoblangan Qozog‘istonga ko‘chib o‘tgan. Uning maqsadi yangi mamlakat terma jamoasi safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etish va Qozog‘iston sharafini himoya qilishdan iborat edi.
Biroq fuqarolik va pasportni rasmiylashtirish bilan bog‘liq muammolar sabab Ilyasov bir muddat yangi terma jamoa tarkibida rasmiy musobaqalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo‘lmadi. Hatto noyabr oyida o‘tkazilgan Qozog‘iston chempionatini ham hujjatlar bilan bog‘liq vaziyat tufayli o‘tkazib yubordi.
Endi fuqarolik berish to‘g‘risidagi farmon imzolangani sportchining yangi terma jamoadagi faoliyatini boshlashi yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. Pasportni rasmiylashtirish jarayoni yakunlangach, uning Qozog‘iston nomidan xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi uchun zarur huquqiy asoslar shakllanishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…