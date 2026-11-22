Dramatik durang: «Arsenal» safarda «Nyukasl»ga qarshi o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 11-turida «Arsenal» safarda «Nyukasl» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
- Uchrashuvda Eze va Madueke mehmonlar safida gol urgan bo‘lsa, mezbonlardan Barns hamda Tiau o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
- Bahs davomida «Arsenal» darvozaboni David Rayya jarohat olib, 70-daqiqada almashtirildi.
- Ushbu natijadan so‘ng 28 ochkoga ega Mikel Arteta shogirdlari turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.
Angliya Premer-ligasining 11-turida turnir peshqadami «Arsenal» safarda «Nyukasl»ga qarshi maydonga tushdi. «Sent-Jeyms Park»da o‘tgan keskin va shiddatli bellashuvda 2:2 hisobida jangovar durang qayd etildi.
Uchrashuvda hisobni mehmonlar ochdi: 33-daqiqada Eze «Arsenal»ni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa mezbonlar ketma-ket ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi — 49-daqiqada Barns muvozanatni tikladi, 62-daqiqada Tiau esa «Nyukasl»ni hisobda oldinga olib chiqdi. 78-daqiqada Maduekening goli yakuniy durang natijani o‘rnatdi.
David Rayya jarohati va turnir jadvali
Bahs davomida londonliklar posboni David Rayya qo‘lidan jarohat olib, 70-daqiqada zaxiraga olindi va uning o‘rniga Arrisabalaga maydonga tushdi.
Ushbu durangdan so‘ng Mikel Arteta boshqaruvidagi «Arsenal» ochkolari sonini 28 taga yetkazib, APLda yetakchilikni saqlab qoldi va bir o‘yini kam «Brayton»ni (22 ochko) 6 ochkoga ortda qoldirmoqda. «Nyukasl» esa 13 ochko bilan turnir jadvalining 12-pog‘onasiga joylashgan.
Ko‘rsatkichlar
«Nyukasl»
«Arsenal»
Yakuniy hisob
2
2
Gollar
Barns (49'), Tiau (62')
Eze (33'), Madueke (78')
Jadvaldagi o‘rni / Ochko
12-o‘rin (13 ochko)
1-o‘rin (28 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
APL. 11-tur«Nyukasl» — «Arsenal» 2:221 noyabr, «Sent-Jeyms Park»Gollar: Barns (49), Tiau (62) — Eze (33), Madueke (78).
«Nyukasl»: Gornichek, Dedich (Livramento, 46), Tiau, Bern, Holl (Botman, 90+2), Stoyr (Remzi, 46), Mayli, Merfi (Elanga, 46), Uillok (Vissa, 83), Barns, Osula.
«Arsenal»: Rayya (Arrisabalaga, 70), Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori, Gimarayes (Lyuis-Skelli, 70), Rays, Edegor (Merino, 90+4), Madueke, Eze (Solis, 70), Haverts (Gokeresh, 90+4).
Ogohlantirishlar: Dedich (23), Rays (56), Barns (58), Bern (81), Madueke (81).
Sizningcha, «Sent-Jeyms Park»dagi durang va David Rayyaning jarohati «Arsenal»ning chempionlik poygasidagi keyingi o‘yinlariga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…