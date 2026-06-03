Zarina Yo‘ldosheva va Durdona Qurbonova: sahna ortidagi haqiqiy munosabat

·517·Madaniyat
Zarina Yo‘ldosheva va Durdona Qurbonova: sahna ortidagi haqiqiy munosabat

Aktrisa Zarina Yo‘ldosheva “Navo mehmonda” dasturidagi intervyusida o‘zining shaxsiy hayoti va hamkasblari bilan munosabatlariga oid qiziqarli fikrlar bilan o‘rtoqlashdi. Suhbat davomida jurnalist undan san’atdagi do‘stlik va raqobat haqida savol berdi. Xususan, “Imronni Durdona Qurbonovasi bo‘lsa, Mirjalol Nematovni Zarinasi bor. Yana Durdona Qurbonova sizning eng yaqin dugonalaringizdan. Oralaringizda raqobat seziladimi?” deya savol yo‘lladi.

Bu savolga Zarina Yo‘ldosheva samimiy va ochiq javob qaytardi. Ularning orasida hech qachon raqobat bo‘lmaganini ta’kidlab, do‘stlikni har doim ishdan ustun qo‘yishlarini aytdi. Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, ular ish jarayonidan tashqarida uchrashganlarida san’at yoki rollar haqida emas, balki shaxsiy hayot, kundalik kechinmalar va o‘zaro sirlar haqida suhbatlashishadi.

Shuningdek, Zarina Durdona bilan ijodiy faoliyat davomida ham hech qanday kelishmovchilik yoki nizo yuzaga kelmaganini alohida qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, sog‘lom muhit va o‘zaro hurmat san’atkorlar o‘rtasidagi munosabatlarda juda muhim bo‘lib, aynan shu omillar ularning do‘stligini yanada mustahkam qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)