Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)
Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayev o‘zining Instagram sahifasida joylagan video murojaatida “baxt” tushunchasiga oid samimiy va noodatiy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Uning aytishicha, ko‘pincha intervyu va suhbatlarda beriladigan savollarga oldindan tayyor bo‘lmaganing sababli, ba’zida o‘zing xohlagandek javob bera olmay qolasan. Suhbatdan keyin esa “boshqacha aytsam bo‘lardi” degan o‘ylar paydo bo‘ladi.
“Bir narsani o‘ylab qoldim: ko‘p intervyularda savollar beriladi. Oldindan tayyor bo‘lmaganing uchun, ba’zida o‘zing xohlagandek javob bermagandek bo‘lasan. Keyin 'boshqacha aytsam bo‘lardi' deb o‘ylaysan. Menimcha, baxt — bu uyga kelganingda devorlarda farzandlaring ruchka yoki qalam bilan mana bunday chizib qoldirgan rasmlarni ko‘rish,” — deydi xonanda.
Mazkur fikr ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar xonandaning ushbu samimiy e’tirofini qo‘llab-quvvatlab, o‘z fikrlarini izohlarda qoldirishmoqda.
…