Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)
O‘zbek musiqasida ota-ona mavzusi doimo alohida o‘rin tutadi. Chunki bu mavzu har bir inson qalbiga yaqin, har bir xonadonda o‘z ma’nosi va o‘z og‘rig‘i bor. Xonanda Xusen Amridinov ijro etgan “Asra ota-onamni” qo‘shig‘i ham aynan ana shu samimiy va yurakka yetib boradigan mavzuda yaratilgan asarlardan biridir.
Ushbu qo‘shiqda farzandning ota-onasiga bo‘lgan mehri, minnatdorligi va ularni yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rquvi ta’sirli tarzda ifoda etilgan. Matnda insonning bu dunyodagi eng katta suyanchi — ota va ona ekani, ularning duosi, mehri va fidoyiligi farzand hayotida qanchalik muhim o‘rin tutishi aks etadi.
Qo‘shiqning asosiy mazmuni shundaki, farzand o‘zining bugungi hayoti, yurish-turishi, baxti va omadini ota-onasi bergan tarbiya, mehr va duolar bilan bog‘laydi. U onasining duogo‘yligi, otasining tog‘dek suyanch bo‘lganini eslab, ularni Alloh panohida asrashini so‘raydi.
“Asra ota-onamni” qo‘shig‘idagi eng ta’sirli jihat — undagi oddiylik va samimiyatdir. Bu yerda ortiqcha balandparvoz gaplar yo‘q. Aksincha, har bir satrda farzand qalbidagi pushaymon, shukr, mehr va duo bor. Ayniqsa, inson ba’zan ota-ona qadrini vaqtida to‘liq anglamay qolishi haqidagi ma’nolar tinglovchini o‘ylantiradi.
Xusen Amridinov mazkur qo‘shiqni hissiyot bilan ijro etgan. Uning ovozidagi dard va samimiylik qo‘shiq mazmunini yanada kuchaytirgan. Shu sababli “Asra ota-onamni” faqat tinglanadigan tarona emas, balki insonni o‘z ota-onasi haqida o‘ylashga, ularga ko‘proq mehr ko‘rsatishga va duo qilishga undaydigan asardir.
Bunday qo‘shiqlar bugungi kunda juda kerak. Chunki tezkor hayot, kundalik tashvishlar va dunyoviy ishlar orasida ba’zan inson eng yaqin ne’matlar — ota va onaning borligini oddiy holdek qabul qilib qo‘yadi. Ammo ularning borligi — eng katta davlat, eng katta baxt va eng katta duodir.
Xusen Amridinovning ushbu qo‘shig‘i tinglovchiga bir haqiqatni eslatadi: ota-ona tirikligida ularni qadrlash, holidan xabar olish, duosini olish va mehr ko‘rsatish — farzand uchun eng katta burchlardan biridir.
“Asra ota-onamni” qo‘shig‘i aynan shu jihati bilan xalqqa yaqin. Unda har bir farzandning aytolmagan so‘zlari, ich-ichidagi duosi va qalbining eng yumshoq joyi bor. Shuning uchun ham bu tarona tinglovchilar qalbiga tez yetib boradi va insonni beixtiyor o‘z ota-onasini yana bir bor eslashga majbur qiladi.
…