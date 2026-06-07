Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)

·55·Madaniyat
Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)

O‘zbek musiqasida ota-ona mavzusi doimo alohida o‘rin tutadi. Chunki bu mavzu har bir inson qalbiga yaqin, har bir xonadonda o‘z ma’nosi va o‘z og‘rig‘i bor. Xonanda Xusen Amridinov ijro etgan “Asra ota-onamni” qo‘shig‘i ham aynan ana shu samimiy va yurakka yetib boradigan mavzuda yaratilgan asarlardan biridir.

Ushbu qo‘shiqda farzandning ota-onasiga bo‘lgan mehri, minnatdorligi va ularni yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rquvi ta’sirli tarzda ifoda etilgan. Matnda insonning bu dunyodagi eng katta suyanchi — ota va ona ekani, ularning duosi, mehri va fidoyiligi farzand hayotida qanchalik muhim o‘rin tutishi aks etadi.

Qo‘shiqning asosiy mazmuni shundaki, farzand o‘zining bugungi hayoti, yurish-turishi, baxti va omadini ota-onasi bergan tarbiya, mehr va duolar bilan bog‘laydi. U onasining duogo‘yligi, otasining tog‘dek suyanch bo‘lganini eslab, ularni Alloh panohida asrashini so‘raydi.

“Asra ota-onamni” qo‘shig‘idagi eng ta’sirli jihat — undagi oddiylik va samimiyatdir. Bu yerda ortiqcha balandparvoz gaplar yo‘q. Aksincha, har bir satrda farzand qalbidagi pushaymon, shukr, mehr va duo bor. Ayniqsa, inson ba’zan ota-ona qadrini vaqtida to‘liq anglamay qolishi haqidagi ma’nolar tinglovchini o‘ylantiradi.

Xusen Amridinov mazkur qo‘shiqni hissiyot bilan ijro etgan. Uning ovozidagi dard va samimiylik qo‘shiq mazmunini yanada kuchaytirgan. Shu sababli “Asra ota-onamni” faqat tinglanadigan tarona emas, balki insonni o‘z ota-onasi haqida o‘ylashga, ularga ko‘proq mehr ko‘rsatishga va duo qilishga undaydigan asardir.

Bunday qo‘shiqlar bugungi kunda juda kerak. Chunki tezkor hayot, kundalik tashvishlar va dunyoviy ishlar orasida ba’zan inson eng yaqin ne’matlar — ota va onaning borligini oddiy holdek qabul qilib qo‘yadi. Ammo ularning borligi — eng katta davlat, eng katta baxt va eng katta duodir.

Xusen Amridinovning ushbu qo‘shig‘i tinglovchiga bir haqiqatni eslatadi: ota-ona tirikligida ularni qadrlash, holidan xabar olish, duosini olish va mehr ko‘rsatish — farzand uchun eng katta burchlardan biridir.

“Asra ota-onamni” qo‘shig‘i aynan shu jihati bilan xalqqa yaqin. Unda har bir farzandning aytolmagan so‘zlari, ich-ichidagi duosi va qalbining eng yumshoq joyi bor. Shuning uchun ham bu tarona tinglovchilar qalbiga tez yetib boradi va insonni beixtiyor o‘z ota-onasini yana bir bor eslashga majbur qiladi.

Husen AmridinovOʻzbekistonAlloh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiTo‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiBugun, 18:12O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...Bugun, 17:43«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)Bugun, 15:10Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Bugun, 13:02Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiShahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiBugun, 07:27Gulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiGulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiBugun, 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)