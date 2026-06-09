Gulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdi
Gulbahor Dadamirzayeva hayotida unutilmas kunlardan biri bo‘ldi — aktrisa 5 iyun kuni qizini uzatdi. Mazkur to‘y marosimi ko‘tarinki ruhda, milliy an’analarga boy tarzda o‘tkazildi.
To‘yda o‘zbek kino va san’at olamining ko‘plab taniqli vakillari ishtirok etib, yosh kelin-kuyovga samimiy tilaklarini bildirishdi. Mehmonlar uchun tashkil etilgan dastur, kuy-qo‘shiqlar va quvonchli lahzalar tadbirga alohida fayz bag‘ishladi.
Videolavhalarda kelin-kuyovning baxtli onlari, ota-onalarning hayajoni hamda mehmonlarning quvonchi yaqqol aks etgan. Ayniqsa, Gulbahor Dadamirzayevaning samimiy tabassumi va mehrga to‘la nigohlari bu kun uning uchun naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.
To‘yxonadagi bezak va dekoratsiyalarga qarab, aktrisaning qizining ismi Mubina, kuyovi esa Abdulrahmon ekani ham ma’lum bo‘ldi.
…